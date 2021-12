Nintendo Switch Insider vydává velké exkluzivní hry, které budou spuštěny v roce 2022

Významný zasvěcenec Nintenda tvrdí, že Nintendo bude mít obrovský rok 2022, pokud jde o software. Jinými slovy, fanoušci Nintenda budou jíst. Zdá se, že kromě Bayonetta 3 A The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2Nintendo má neohlášené exkluzivity, které vyjdou příští rok, nebo alespoň některé pozoruhodné exkluzivity, které ještě nebyly vydány pro rok 2022. Bohužel pokušení nezanechává žádné detaily.

Vzrušení přichází způsobem, který propouští Nintendo, Leaky Pandy, který tvrdí, že „Nintendo Switch bude mít velké exkluzivní hry pravidelně po celý rok“. Kromě toho, a zjevně celkově, Leaky Pandy poznamenává, že letos bude vydáno několik pokračování.

„Mnoho franšíz bude letos dostávat nové splátky (mnoho již bylo oznámeno, takže máte představu), ale bude zajímavé sledovat, jak proti nim zafunguje velké množství nových titulů.“

Ještě jednou se uvidí, jaké všechny tyto hry budou, ale předpokládá se, že fanoušci Nintenda si nejsou plně vědomi některých velkých her plánovaných na rok 2022 a tato nepříjemnost sama o sobě stačí k tomu, aby fanoušky Nintenda nadchla. A Nintendo potřebuje velký rok 2022, protože má docela klidný rok 2021. Zatímco fanoušci Nintenda se dočkali Metroidní děs A pár dalších her, kolekce titulů se nevyrovná sestavě, kterou Nintendo obvykle nabízí. Ve skutečnosti by se dalo říci, že rok 2021 byl pro konzoli prvním rokem existence, kdy nebyl spuštěn ani jeden systémový prodejce.

