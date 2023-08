Apple TV+ letos v létě nabírá na síle

V tomto věku televizního vysílání, ve kterém žijeme, je tolik možností. Existuje šest hlavních streamovacích aplikací obklopených desítkami menších aplikací, které mohou z rozhodování, co sledovat, udělat skličující úkol, zvláště pokud hledáte něco, co by na několik hodin udrželo vaši pozornost. A zdá se, že to nakonec stálo za to.

Max, dříve známý jako HBO Max, má pás jako nejzajímavější z hlediska kvality a kvantity, s působivými nabídkami podpory z knihovny HBO a novými sériemi pod značkou HBO Max, které byly zábavné s dodatečnou značkou schválení HBO. Věci se za poslední rok docela změnily sloučením společností Warner Brothers a Discovery, které změnilo jednu z nejlepších streamovacích aplikací na komplexní knihovnu

vše od Cake Boss Week na drát.

Tento druh změny se stal v poslední době normou u mnoha společností, které vysílají živé vysílání, as nejistotou visící nad průmyslem a neustálými stávkami spisovatelů a herců se začínají ukazovat trhliny. Zbytečné zvyšování cen a změny ve vysílacích společnostech způsobují, že si spotřebitelé a televizní nadšenci vybírají, kde utratí svůj čas a peníze. Apple TV+, která má řadu pořadů, přichází s velmi malým chmýřím. že to

Štíhlá vysílací lišta, která letos v létě nabrala páru, by tomu tak mohla být

Největší třesk pro váš buck streamer.

Většina lidí slyšela o Ted Lasso, ale jeho katalog obsahuje některé skutečné skvosty mimo jeho nejoblíbenější show. Nejžhavějším streamovacím zařízením letošního léta byla Apple TV+. Se vší nejistotou, která obklopovala televizní prostředí, byla Apple TV+ letos v létě svěžím závanem, protože si mnozí uvědomili, že mají knihovnu, která začíná naplňovat úroveň dospělých s kvalitou a rozpočtem, které mohl poskytnout pouze Apple.

Od velkorozpočtového sci-fi multiplayeru po komedie na pracovišti a prestižní dramata, opravdu má vše z různých úhlů pohledu. Přidejte k tomu skutečnost, že každý pořad je nabitý hvězdnou silou a výjimečně vysokou kvalitou produkce, a máte to, co se stalo oblíbeným vysílacím médiem pro mnohé, kteří si udělali čas, aby se ponořili do všeho, co nabízí.

Hidžáz Na letní show má oprávněný nárok. Thriller s Idrisem Elbou v hlavní roli se stal jedním z nejvíce diskutovaných pořadů se svou hvězdnou silou a jednoduchou, efektivní premisou (únos letadla).

Elba předvádí neuvěřitelně podhodnocený hvězdný výkon jako Sam Nelson, který není ani voják, ani tajný agent. Je to prostě dobrý vyjednavač. Jeho schopnosti lidí jsou jeho super síla a umožňují mu uniknout vraždě na palubě uneseného letu Kingdom 29, kde manipuluje s únosci a kolegy piloty, aby zajistil, že nic nestojí v cestě úspěšnému přistání letadla a jeho bezpečnému návratu. vidět svou rodinu.

Velmi únos 24V tom smyslu, že na příletu letadla do Londýna tikají hodiny a časová tíseň jen umocňuje drama a umožňuje nám sedět a užívat si let a přitom ignorovat některá strašná rozhodnutí, která cestující na tomto letu dělají. Hijack, zábavný a na vysoké úrovni, natočil něco, co by mohlo být jednoduchým thrillerem, zábavnou, prestižní a napínavou jízdou, která je jednou z nejlepších show roku, která přišla z ničeho nic.

a po párty Byla to opravdu dobrá první sezóna, která měla naskládané komediální výkony a zajímavé vypravěčské zařízení, kde každá epizoda byla z pohledu jiné postavy – vždy se liší od filmu nebo žánru, jako je romantická komedie nebo dokonce rychle a naštvaně film.

Objevil se nepříjemný pocit: „Potřebujeme další sezónu?“ Sledoval jsem začátek druhé sezóny, ale jak epizody pokračovaly, odpověď na tento počáteční pocit se stala „jistou“. Sam Richardson, Zoe Chow a Tiffany Haddish se vracejí vyšetřovat další vraždu, která se stala na jiném večírku.

Vracející se obsazení doplňuje bláznivá skupina účinkujících, včetně Johna Cho (Harold & Kumar Go To White Castle, Cowboy Bebop), Paula Waltera Hausera (Richard Jewel, Cobra Kai), Ken Jeonga (Community, The Hangover) a Anny Kunkel.. (PEN15), Poppy Liu (Hacks) a další hostující hvězdy, které se objevují v průběhu sezóny. Filmové pocty letošní sezóny byly lahůdkou a vzdávají hold všemu od Wese Andersona po erotické thrillery 90. let.

Hidžáz A po párty Letní hity Apple, ale je toho mnohem víc. silo, dystopické sci-fi drama, bylo jedním z nejlepších představení roku. jedna z jejich největších show, instituceje úžasný sci-fi epos, jehož druhá sezóna bude mít premiéru také letos v létě. napadnout, další sci-fi show, právě také začíná svou druhou sezónu. Možná si něčeho takového nevšimnou Hidžáz (což ani nebylo představeno jako hlavní show), ale je tam a vypadá to docela dobře, pokud potřebujete sci-fi epos, do kterého se zaryjete.

tam ranní show, Jeden z nejočekávanějších projektů, když byla oznámena Apple TV+, načrtl plán toho, co se televizním stanicím stále daří: dostat velké hvězdy na palubu a nechat je vařit. Existuje hlubší úroveň překvapivě dobrých skrytých drahokamů. Vezměte si např. Boží kapky, který vychází z japonské mangy o dvou zázračných vinařích, kteří v testu znalostí a smyslů bojují o to, kdo zdědí největší a nejdražší sbírku vín na světě. Většina lidí o tom možná neslyšela, ale je to jedna z nejlepších show roku a musí ji vidět více lidí.

S měnícím se televizním prostředím a nejistotou ohledně toho, co vyjde v příštích několika měsících, může být ideální čas ponořit se do toho a podívat se, co streamovací společnosti nabízejí, zvláště když ceny stále rostou. Je čas najít nějaké nové drahokamy a posedlosti a Apple TV+ může být tou nejlepší destinací pro hledání hodnotných a poutavých programů.