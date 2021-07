Koronavirus: Co se děje po celém světě 22. července

Poslední:

Americká střediska pro kontrolu a prevenci nemocí revidovala své pokyny pro masky, i když delta typ koronaviru zametá USA, což vede k nárůstu infekcí, uvedla ve čtvrtek ředitelka amerických center pro kontrolu a prevenci nemocí Rochelle Walinsky.

Walinsky odmítl říci, zda CDC uvažuje o změně pokynů. CDC v květnu uvolnilo své vedení, takže plně očkovaní lidé již nemusí nosit masky na většině veřejných míst.

Její komentáře se shodovaly se zprávami, že úředníci správy diskutovali o tom, zda by se mělo změnit vedení ohledně maskování v reakci na ohniska způsobená variantou delta.

Takové rozhodnutí by učinilo CDC, uvedla mluvčí Bílého domu Jen Psaki a prezident Joe Biden uvedl, že odborníci studují veškeré nezbytné změny.

Ve čtvrtek dostane osoba v Memphisu v Tennessee vakcínu COVID-19. (Karen Pulver Focht / Reuters)

„Co dělají, je … prozkoumat všechny aspekty jakékoli změny, ke které by mohlo nebo mohlo dojít,“ řekl Biden novinářům v Bílém domě. „Sledujeme vlajku.“

Prezident ve středu uvedl, že CDC pravděpodobně doporučí neočkovaným dětem nosit ve škole masky, protože okresy po celé zemi se připravují na znovuotevření v příštím školním roce.

Walinsky uvedl, že sedmidenní průměr nových případů ve Spojených státech se zvýšil o 53 procent oproti předchozímu týdnu. Varianta delta, která byla poprvé nalezena v Indii, nyní zahrnuje více než 80 procent nových případů ve Spojených státech a byla zjištěna ve více než 90 zemích.

Walinsky uvedl, že některé nemocnice po celých Spojených státech dosahují svých kapacitních limitů, protože případů COVID-19 stále roste.

Nárůst případů se soustřeďuje v oblastech s nízkou mírou zaočkovanosti. Florida, Texas a Missouri tvoří 40 procent všech nových případů na celostátní úrovni, přičemž jeden z pěti nových případů v USA se vyskytuje na Floridě, uvedl Jeffrey Zentz, ředitel pracovní skupiny Bílého domu, Jeffrey Zentz.

Ve čtvrtek byla na místě vakcíny COVID-19 v Los Angeles viděna osoba, která nosí obličejovou masku. (Damien Devargans / Associated Press)

Zents uvedl, že Spojené státy budou i nadále distribuovat desítky milionů vakcín COVID-19 po celém světě.

Bílý dům v červnu oznámil plány na celosvětovou distribuci přibližně 80 milionů vakcín COVID-19.

Přední americký odborník na infekční choroby Anthony Fauci uvedl, že není důvod, aby lidé, kteří dostali vakcínu COVID-19 od společnosti Johnson & Johnson, předpokládali, že potřebují získat další dávku vakcín Pfizer Inc nebo Moderna Inc, aby se ochránili před nové varianty viru.

Centra pro kontrolu a prevenci nemocí a americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv údaje přezkoumávají, aby zjistili, zda očkovaní lidé nemají sníženou imunitu, aby zjistili, zda jsou zapotřebí další posilovací dávky.

Co se děje v Tokiu

Tokio ve čtvrtek, den před začátkem olympijských her, zaznamenalo další šestiměsíční maximum v nových případech COVID-19, protože rostou obavy, že se infekce během her zhorší. Ve čtvrtek bylo zaznamenáno 1 979 nových případů, což je nejvyšší hodnota od 2 044 zaznamenaných 15. ledna.

Premiér Yoshihide Suga, který je rozhodnut uspořádat olympijské hry, uvedl Tokio 12. července do stavu nouze, ale počet případů od té doby prudce vzrostl. Nouzová opatření, která do značné míry zahrnují zákaz prodeje alkoholu a kratší pracovní dobu pro restaurace a bary, mají platit do 22. srpna, po skončení olympijských her 8. srpna.

V pátek začínají olympijské hry, které byly kvůli pandemii odloženy o rok. Divákům je zakázán vstup na všechna místa v tokijské oblasti, přičemž na několika vzdálených místech je povolen omezený počet diváků.

Ve čtvrtek je u vchodu do hlavního tiskového centra v Tokiu značka zobrazující protokoly COVID-19. (Matthias Hengst / Getty Images)

V rámci olympijské vesnice byl silniční cyklista Michal Schlegel čtvrtým českým sportovcem ze tří různých sportů, který byl před soutěží pozitivně testován.

Začátkem tohoto týdne byly pozitivně testovány i plážové volejbalistky Markéta Sluková a Ondřej Perušič a stolní tenista Pavel Sirucek. To přimělo český olympijský tým k prošetření, zda vypuknutí souviselo s jejich charterovým letem do Tokia.

Mezitím západoafrická země Guinea, která dříve oznámila, že se z obav z koronavirů stáhne z olympiády, změnila své rozhodnutí a nyní pošle do Tokia pět sportovců. Ministr sportu Sanusi Bantama Sow uvedl, že Guinea obdržela „záruky od zdravotnických úřadů“, že sportovci budou chráněni.

Co se děje po celém světě

Od čtvrtka bylo na celém světě hlášeno více než 192,4 milionu případů COVID-19, Podle univerzity Johna Hopkinse. Počet hlášených obětí byl více než 4,1 milionu.

v EvropaItálie bude brzy vyžadovat, aby lidé získali průkazy odrážející jejich zdraví, aby se dostali do tělocvičen, muzeí, kin, uvnitř restaurací a na dalších místech. Aby měli jednotlivci nárok na povolení, musí prokázat, že dostali alespoň jednu dávku vakcíny za posledních devět měsíců, zotavili se z COVID-19 za posledních šest měsíců nebo měli negativní test za posledních 48 hodin.

Obrázky | Itálie požaduje pro některé instituce „zelenou kartu“ COVID-19:

AfrikaTváří v tvář akutní třetí vlně infekcí COVID-19 řekl ve čtvrtek zvláštní vyslanec Africké unie pro COVID-19, příští týden začne od společnosti Johnson & Johnson dostávat první dávku 400 milionů dávek vakcín. Z celkového počtu 1,3 miliardy dosud podaných na kontinentu 55 zemí bylo podáno jen asi 60 milionů dávek.

V AmerikaYouTube říká, že odstranil videa z kanálu brazilského prezidenta Jaira Bolsonara za účelem šíření dezinformací o propuknutí koronaviru. Bývalý kapitán krajně pravicové armády – který dohlížel na druhé nejnebezpečnější ohnisko na světě – ve svých videích pravidelně vysvětluje své pochybnosti o závažnosti viru, pošetilosti opatření pobytu doma a o zázrakech neprokázaných drog, jako je hydroxychlorochin. .

v AsieSvětová zdravotnická organizace ve čtvrtek vyzvala Indonésii, aby zavedla přísnější a širší blokování boje proti rostoucímu počtu infekcí a úmrtí na virus COVID-19, jen několik dní poté, co prezident země oznámil zmírnění omezení. Indonésie se v poslední době stala jedním z ohnisek globální pandemie, přičemž pozitivní případy koronaviru v posledních pěti týdnech vzrostly pětkrát.