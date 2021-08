Vedoucí mládeže Akali Vikramjeet Singh zastřelil Mohaliho za bílého dne: The Tribune India

Tribune News Service

Mohali, 7. srpna

Čtyři neznámí útočníci zde dnes za bílého dne v Maturu zastřelili vůdce mládeže Akali Dal Vikramjit Singh, známý jako Vicki Medokira. Útočníci z místa činu po vraždě, která se odehrála kolem 11:30, uprchli.

Satinder Singh, SSP

Člen gangu v arménské věznici je hlavním podezřelým Lucky Khoda Lahora, gangster držený v arménské věznici, je jedním z podezřelých v případu. Policie a CIA vytvořily týmy k dopadení podezřelých.

O několik hodin později se k zabití přihlásila gangsterská skupina Davinder Bambiha na Facebooku. Dodala, že Medokira i přes několik varování pracuje proti gangu Lawrence Bishnoye.

Medukhira, 32 let, se zaměřil na dva maskované muže, kterým bylo 30 let, když vyšel z kanceláře realitní kanceláře na trhu v sektoru 72. Vystřelili, jakmile usedl do svého SUV na parkovišti.

Vůdce mládeže Akali Dal Vikramjit Singh, alias Vicki Medokhira

Medukhira běžel na jistotu směrem k nedalekému parku tím, že vylezl na hraniční zeď, ale útočníci ho pronásledovali a devětkrát ho zastřelili, než uprchli ze scény.

Záznamy z kamerového systému ukazovaly čtyři muže v autě, kteří měli registrační číslo Paňdžáb, a čekali na parkovišti před nehodou. Když o půl hodiny později vyšel Medokira z kanceláře, přiběhli k němu dva muži a zahájili palbu, což naznačuje, že šlo o předem naplánovaný útok.

Mohali Satinder Singh řekl: „Zastřelil jsem ho devětkrát. Dosud nebylo zatčeno.“