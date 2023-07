Česká reforma hazardu volá po zpřísnění sankcí proti nelegálním provozovatelům

Návrh novely zákona o hazardních hrách České republiky účinně upravuje současná legislativní opatření země.

Navrhované úpravy navazují na revizi zákona o hazardních hrách České republiky platné od 1. ledna 2017.

Posouzení dopadů nařízení o hazardních hrách a související legislativě (RIA) má za cíl zvýšit ochranu hráčů a vyloučit kriminalitu z trhu a zároveň rozšířit možnosti legálního hazardu.

Stiskněte tlačítko paniky

Pro lepší ochranu hráčů by držitelé pozemních a online licencí měli výrazně zobrazovat novou funkci tlačítka paniky pro hráče. Po aktivaci vám okamžitě znemožní na 48 hodin hrát u jakéhokoli operátora.

Hráč musí mít možnost vlastního vyloučení na určitou dobu a možnost toto vyloučení prodloužit. Během této doby nemůže být hráč odstraněn z databáze sebevyloučení.

Rozsah registru se také rozšíří o osoby, které jsou v trestním řízení.

Panikové tlačítko vzniká po zavedení registru výjimek v České republice v září 2020.

Přímý prodejce a blokování ISP

Návrh legislativy také připravuje cestu pro legální hry s přímým dealerem, čímž rozšiřuje řadu online produktů nad rámec generátorů náhodných čísel a digitálních stolních her.

Jedním z nejdůležitějších aspektů nových pozměňovacích návrhů je přísnější zásah proti nelegálnímu online hazardu.

Všichni operátoři s hrami dostupnými v zemi jsou tam považováni za aktivní bez ohledu na to, zda cílí na místní hráče. To se vztahuje na všechny ostatní „aplikace a platformy, které nabízejí nebo zprostředkovávají nelegální hazardní hry“, přičemž se doporučuje, aby přidružené společnosti spolupracovaly pouze s místně licencovanými operátory.

Více oprav

Návrh zákona upravuje platby žadatelů o povolení vkladu v rámci jejich certifikačního procesu. Podle pozměňovacích návrhů bude vyplácená částka určena řadou čtyř pásem.

Operátoři, kteří žádají o pozemní nebo online licence, v současnosti poskytují dodatečné zabezpečení jedním ze dvou způsobů – složením peněz na určený účet ministerstva nebo prostřednictvím bankovní záruky.

Struktura pozemních vkladů stanovuje limit mezi 1,0 mil. Kč a 50,0 mil. Kč pro herny a 10,0 mil. Kč a 50,0 mil. Kč pro kasina.

Online je stávající limit vkladu stanoven na 5,0 mil. Kč pro sázení na sázení, 30,0 mil. Kč pro kurzové sázení a sčítací hry a 50,0 mil. Kč pro loterie a kasinové hry.

Celková výše vkladu bude určena úrovní zákaznické aktivity a rizikovým profilem her nabízených držitelem licence.

Další navrhované pozměňovací návrhy by přinesly přesnější definice určitých prvků hazardních her, jako jsou jasnější definice různých typů hazardních her. Navíc budou přidána nová pravidla, která dále upravují vyplácení výher a ukončování hráčských účtů.

Implementace původní legislativy

Zákon čelil přísnějšímu licenčnímu procesu pro provozovatele, stejně jako 23% sazbě daně z hrubých příjmů z hazardních her (GGR) generovaných provozovateli sportovních sázek a loterií a 35% sazbě daně na kasinové hry RNG.

Od ledna 2020 platí provozovatelé loterií, kasin a binga 30% GGR daň, přičemž standardní protisázková daň se zvýšila na 25%. Vyplývá to z dlouhodobé kampaně Ministerstva zdravotnictví ČR a Národního koordinátora protidrogové politiky na řešení zvýšené dostupnosti léků a služeb.

RIA byla implementována za účelem posouzení dopadu legislativy v oblasti hazardních her v České republice a vypracování plánů budoucích legislativních úprav. Po oznámení Evropské komisi se na změny vztahuje odkladná lhůta, která potrvá do 17. října.