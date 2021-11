První tahy směrem k Paříži 2024 na deštěm nasáklém Elk Lake

Mokrý a ponurý víkend na západním pobřeží přivítal vodáky Elk Lake na kanadském mistrovství.

„Déšť vás nutí ocenit dobré dny,“ řekl Jack Wookie, který vyhrál národní titul ve čtyřhře mužů s kolegou Islanderem a týmovým kolegou z University of Washington Husky ve veslování Peterem Lancashirem.

Ocenění, která jsou všechna pojmenována po předchozích olympijských medailistech, jsou nevyslovenou připomínkou slávy, kterou měla Kanada ve veslování. Sobotní vítězové těchto cen v Elk Lake, stejně jako skončené kanadské mistrovství, představují další vlnu nominací na hry v Paříži za méně než tři roky.

Marilou DuVernay-Tardiff, sestra šampiona NFL Laurenta DuVernay-Tardiffa, vyhrála Silken Le Mans Plate jako šampionka ženské dvouhry a Curtis Ames z Alberty, Derek Porter Cup jako národní šampionka mužů, přičemž obě ceny byly pojmenovány po legendách veslování Victorie. .

Kirsten Edwards a Alexis Kronk, obě z Victoria Vicks University, vyhrály Kathleen Heddle a Marnie McBean-Blait jako kanadské šampionky žen, Lancashire Wookie George Hungerford a Roger Jackson jako národní šampiony párů.

Waki, absolvent střední školy z Claremontu v Lancashire a absolvent Brentwood College, byl součástí čtyřčlenné posádky mistrů světa U-23 v Kanadě 2021, kterou také tvořili kolega UW Husky Adam Kroll z Mississauga, Ont., William. Keane z Victorie, který nastupuje v NCAA do Dartmouthu. Kroll a Steve Rusts z Ontaria skončili druhou sobotu v Nationals s mužským párem, zatímco Kane se tam nedostal.

„Paříž 2024 je tu proto, abychom si to užili,“ řekl Lancashire, který ví, že navzdory svému mistrovství světa do 23 let nemůže nic považovat za samozřejmost.

„Sedadla pro olympijské lodě jsou velmi dynamické a velmi aerodynamické,“ řekl.

Zvlášť po třech letech.

„Za olympijská místa nejsou žádné dárky. Bez ohledu na to, co jste v minulosti udělali, každý rok se vrátíte na nulu,“ dodal Lancashire.

Specialisté politologie, Kei, Lancashire a major biologie Kroll také vyhráli v roce 2021 mistrovství Pac-12 a NCAA s Washingtonem Huskies, jejichž berlínský olympijský štáb v roce 1936 reprezentující Spojené státy byl předmětem populární knihy z roku 2013. Kluci ve člunu.

„Víme, že reprezentujeme odkaz pokaždé, když nosíme dres Kanady nebo UW,“ řekl Lancashire.

Ale dědictví se liší.

„Právě teď žijeme ve Spojených státech, ale velmi dobře známe dědictví kanadského veslování,“ řekl Lancashire.

Sobotním vítězem dvouhry mužů v lehké váze se stal Stephen Harris z Brock University a vítězka dvouhry žen Karissa Riley z Alberty. Tokijský paralympijský vítěz Jesse Brockway z Mill Bay získal ocenění národního veslařského hráče roku v Lagoa Rio.

Všechny veslařské závody v rámci národního mistrovství lodí se soutěžily v jednotlivcích a párech, aby měli trenéři lepší představu o jednotlivých talentech, jako je Veslování Kanada, která v létě získala zlato a bronz na olympijských hrách v Tokiu, s cílem vyhodnotit adepty na Mistrovství světa 2022 v Račicích v České republice. Tento víkend se v Elk Lake zúčastnilo 195 účastníků z 35 klubů.

