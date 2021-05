Nejlepší vánoční reklamy natočené v České republice

Krásná reklama Milky na čokoládu s názvem „Stroj času“.

Podívejte se na reklamu Coca-Cola z roku 2016 natočenou ve městech Loket, Nebušice a Louny.

Reklama pro čínského výrobce smartphonů Oppo byla natáčena v Praze a Kolíně nad Rýnem v Německu s využitím panoramatu Českého Krumlova.

Propagační video společnosti Apple se konalo v Žatci, který je známý svými skoky. Na Frankieho prázdnině, tvor podobný Frankensteinovi (hraje Každý miluje Raymonda Superstar Brad Jarrett) se konečně dočkal vřelého a vždy dlouhého přivítání písně Home of the Holidays od Perryho Coma.

Prázdninová reklama společnosti Apple z roku 2017, známá také jako óda na iPhone X, byla natáčena v Praze v České republice. Nové umístění se jmenuje „Sway“ a přehrává skladbu palác Autor R & B umělce Sama Smitha z jeho alba The Thrill Of It All z roku 2017 v Apple Music.