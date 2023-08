Balení cigaret mohou obsahovat vložky proti kouření

před 3 hodinami

Zprávy vybízející kuřáky ve Spojeném království, aby přestali kouřit, by mohly být umístěny v krabičkách cigaret jako součást návrhů, které vláda zvažuje.

Vláda se zavázala skoncovat s kouřením v Anglii do roku 2030, což odpovídá snížení míry kouření na 5 % nebo méně populace. Začátkem tohoto roku experti předpovídali, že cíl bude bez dalších opatření minul.

Varování byla vytištěna na vnějších krabicích již více než 50 let.

Ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že vložky uvnitř krabiček cigaret by mohly obsahovat informace o penězích, které by bylo možné ušetřit tím, že přestanete kouřit, a také o potenciálních zlepšeních zdraví.

Deborah Arnott, výkonná ředitelka Action On Smoking and Health, řekla: „Kuřákům trvá v průměru 30 pokusů, než se jim podaří přestat, takže je důležité je povzbuzovat, aby to zkoušeli dál.