Jméno Yakuza je oficiálně mrtvé, Sega se mění

Snímek obrazovky : Sega

první jakuza Hra byla plně vydána v roce 2006, značka Nedávno použitý v roce 2020 Yakuza: Jako drak. V osmi hlavních edicích A řada pop-up společností, jméno se stalo synonymem s Ostré obleky, hodinové filmové scény a rozbité motorky v chlápkových tvářích, ale zatímco se Sega připravuje na přivítání zcela nové generace her v sérii, vybrala si také tuto chvíli, aby řekla Sbohem jménu.

Možná jste si všimli nových her oznámených začátkem tohoto týdne, od historických epizodických her přes moderní epizody až po devátý záznam. V hlavní sériivšichni měli jedno společné: Sega je všechny zavolala“jako drak„Zatímco jsme jim ještě volali“jakuza“, částečně proto, že staré zvyky je tak těžké prolomit, ale také proto, že to víme my Stále jim volají jakuza hry, stejně jako většina z vás (dokonce mám na mysli Pravidlo hry jako jakuza titulky, jen proto, že pomáhají).

Dnes jsem zavolal do Segy, abych to vysvětlil, a jejich odpověď byla jasná: jakuza Název není nic víc. Pro tyto tři hry a pro každý nový titul v sérii, který se posune kupředu, se všechny přenesou“jako drak„Namísto toho značka, takže mi bylo řečeno, „ úzce souvisí s japonským názvem.“

Japonští hráči se pravděpodobně budou divit, o co jde, protože v domově série jsou jak samotné hry, tak vývojářské studio za nimi Ty máš Vždy povolán Ryū ga Gotoku/ 龍 が 如 což v angličtině znamená…jako drak. V Japonsku tedy nebude potřeba měnit, vozit se budou pouze západní verze zcela nový.

Jak můžete nyní vidět, Yakuza 7 Úplná adresa na Západě –Yakuza: Jako drak-Vlastně bylo Trochu Nepořádek ale jako hra samotná díval se na tu dobuByl to také perfektní způsob, jak se rozloučit se staršími lidmi jakuza Název během ředění jsme všichni dovnitř jako drak budoucnost.

tak sbohem, jakuzaDíky za všechny vzpomínky. Byl jsem rozhodně menší, Svižné a zábavnější říct kdo Jako drak.