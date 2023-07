Vědci objevili zvýšené hladiny toxických kovů v ovocných šťávách a nealkoholických nápojích

Podle nedávné studie Tulane University bylo zjištěno, že některé oblíbené nápoje obsahují toxické kovy v množství, které překračuje federální normy pro nezávadnou pitnou vodu.

Vyšetřování testovalo 60 nápojů a u pěti z nich bylo zjištěno, že mají vyšší koncentraci konkrétního toxického kovu, než je podle federálních norem považováno za bezpečné. Zpráva uvedla, že u dvou různých džusů bylo zjištěno, že obsahují koncentrace arsenu přesahující normu 10 mikrogramů na litr. Dále bylo zjištěno, že brusinkový džus, míchaná ovocná a mrkvová šťáva a ovesné mléko mají hladiny kadmia přesahující standard 3 části na miliardu.

Vzorky nápojů, které zahrnovaly ty, které se běžně vyskytují v obchodech s potravinami – jednotlivé a míchané ovocné šťávy, rostlinná mléka, limonády a čaje – byly měřeny na 25 různých toxických kovů a stopových prvků. Míchané ovocné šťávy a rostlinná mléka (jako je oves a mandle) mají vyšší koncentrace toxických kovů než jiné nápoje, podle zjištění publikovaných v Časopis složení a analýzy potravin.

Celkem sedm z 25 prvků překračovalo normy pro pitnou vodu v některých nápojích, včetně niklu, manganu, boru, kadmia, stroncia, arsenu a selenu. Zatímco olovo bylo detekováno ve více než 93 % z 60 vzorků, většina z nich obsahovala velmi nízké hladiny, méně než 1 díl na miliardu. Nejvyšší hladina (6,3 μg/kg) byla zjištěna ve sportovním nápoji, i když je nižší než normy EPA a WHO pro pitnou vodu.

Studie byla důležitá, protože existuje jen málo recenzovaných studií zkoumajících obsah amerických nápojů, řekl Tewodros Godepoe, hlavní autor a odborný asistent environmentálních zdravotních věd na Fakultě veřejného zdraví a tropické medicíny na Tulane University.

„Bylo překvapivé, že ve Spojených státech nebylo mnoho studií o toxických a esenciálních prvcích v nealkoholických nápojích,“ řekl Godebeau. „To vytváří povědomí o potřebě dalšího studia.“

Tyto nealkoholické nápoje se často konzumují s menším množstvím vody, což znamená, že zdravotní rizika pro dospělé jsou pravděpodobně nízká. Godepoe ale řekl, že rodiče by si měli dávat pozor na nápoje, které dávají svým dětem.

„Lidé by se měli vyhýbat kojencům a malým dětem podávat ve velkém množství míchané ovocné šťávy nebo rostlinná mléka,“ řekl Godebeau. „Arsen, olovo a kadmium jsou známé karcinogeny, které způsobují poškození vnitřních orgánů a kognitivní poškození u dětí, zejména během raného vývoje mozku.“

Většina těchto prvků v nápojích, řekl Godebeau, pravděpodobně pochází z kontaminované půdy.

„Tyto minerály se vyskytují přirozeně, takže je těžké se jich úplně zbavit,“ řekl Godebeau.

Hannah Stoner a Julia Ashmead, studentky Tulane University, které se studie zúčastnily, uvedly, že doufají, že zjištění povzbudí lidi, aby více přemýšleli o tom, co konzumují.

„Nemyslím si, že by tam měl být strach,“ řekl Stoner. „V toxicitě je to často dávka, která dělá rozdíl, takže všeho s mírou. Ale to vytváří povědomí o tom, že je potřeba více studií.“

Dalším krokem, řekl Jodibo, je provést hodnocení rizik na základě shromážděných dat, abychom viděli dopad konzumace toxických kovů na děti a dospělé.

„Jsme nadšeni, že můžeme pokračovat ve zkoumání toho, co je v našich komerčně dostupných nápojích a potravinách pro spotřebitele,“ řekl Godebeau.

Reference: „Obsah toxických a elementárních prvků v komerčně dostupných ovocných šťávách a jiných nealkoholických nápojích ze Spojených států“ od Tewodros Rango Godebeau, Hannah Stoner, Madeline Pechelis, Hadley Taylor Arnold, Julia Ashmid, William Claman, William Geist, Will Consolati a Una Dimateo a Madison Johnson, Calista Cowden, Danny Schaferman, Evan Gordon, Hayden Dillman, Natty Vann, Aaron Teigen, Sandra Vazquez Garrido a Eames Heard, 20. února 2023, Časopis složení a analýzy potravin.

DOI: 10.1016/j.jfca.2023.105230