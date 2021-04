Koronavirus: Jaká jsou pravidla blokování v různých zemích Evropské unie? | Evropa | Zprávy a aktuální události z celého kontinentu DW

Německo: Zpět na „Tiché Velikonoce“

Kancléřka Angela Merkelová má v úmyslu zavést tvrdší opatření v boji proti COVID-19, ale 16 německých premiérů zatím nedalo souhlas s dalším přísným národním blokováním.

Na svém posledním zasedání prodloužili platná opatření pouze do 18. dubna. Navrhované uzamčení Velikonoc bylo zrušeno z regulačních a politických důvodů.

Smí se setkávat nejvýše pět lidí ze dvou oddělených rodin. Cílem „nouzových brzd“ je zajistit zpřísnění pravidel, pokud týdenní míra infekce v dané oblasti přesáhne 100 na 100 000 obyvatel.

Nosit lékařské masky je povinné v celém Německu, v obchodech a ve veřejné dopravě.

Hledá východisko z pandemie: Angela Merkelová stále hledá …

Francie: Směřujeme k třetímu uzamčení

Francouzský prezident Emmanuel Macron oznámil na konci března třetí celostátní uzamčení. Pravidla, která již byla v některých regionech aplikována, se nyní rozšiřují o čtyři týdny tak, aby zahrnovala celou Francii.

Konkrétně to znamená, že většina obchodů bude uzavřena a od 19:00 bude zavedena noční zákaz vycházení. Velikonoční prázdniny byly také prodlouženy o týden pro děti ve školách a jeslích.

Belgie: Kadeřnictví je opět uzavřeno

Relativně novým pravidlem v Belgii je, že každý, kdo chce nyní nakupovat, by si měl domluvit schůzku, pokud nekupuje to podstatné. Během Velikonoc zůstanou školy a univerzity zavřené po dobu tří týdnů. Kadeřníci, tetovací studia a odborníci na krásu by měli prozatím úplně vypnout

Současný plán je uvolnit pravidla 19. dubna. Do té doby nejdříve bude nadále platit večerní zákaz vycházení, který byl zaveden již několik měsíců, stejně jako plošný zákaz cestování a vstupu do Belgie, který platí od konce ledna.

Španělsko: povinné masky na pláži

Ve Španělsku musí nyní místní obyvatelé a turisté všude v zemi nosit masku – včetně venku. Pravidla cestování se v této jihoevropské zemi liší. Zatímco mnoho zemí omezuje pohyb svých občanů na Velikonoce, evropští turisté se stále mohou opalovat na místech, jako je Mallorca.

Portugalsko: Začíná se otevírat

Portugalská pevnina zůstává ve stavu nouze do 15. dubna. Země uložila blokování po vysoké míře infekce v zimě. Výsledkem bylo snížení počtu a portugalská vláda krok za krokem zmírnila přísná omezení od poloviny března.

V dubnu by se měla znovu otevřít místa, jako jsou muzea. Dalším krokem bude rozšíření do kin, divadel a všech obchodů – pokud to míra infekce dovolí.

Řecko: K odchodu je zapotřebí dobrý důvod

Řecká přísná pravidla budou nadále platit na celostátní úrovni nejméně do 5. dubna. Lidé tam mohou opustit své domovy mezi 5:00 a 21:00, ale pouze pokud k tomu mají dobrý důvod, například schůzku s lékařem, zacvičit si, jít do práce nebo vzít svého psa na procházku. Pravidla pro testování a karanténu platí pro každého, kdo vstupuje do země.

Bulharsko: Venkovní obědy

Přestože počet infekcí COVID-19 v Bulharsku zůstává vysoký, vláda tam od 1. dubna zmírnila národní omezení. Bulhaři nyní mohou znovu chodit do restaurací a sedět venku. Divadlům bylo také umožněno znovuotevření, ale s menším publikem.

Školy, včetně mateřských škol, by se tam měly znovu otevřít později v dubnu.

Česká republika: Setkat se mohou pouze dva lidé

Před několika týdny byla Česká republika zemí s nejvyšší týdenní mírou infekce COVID-19 na světě. V důsledku toho zůstávají všechny jeho regiony na nejvyšší úrovni výstrahy. Po celé zemi se mohou setkávat současně pouze dva lidé, pokud nejsou členy stejné rodiny. Stejně jako jinde v Evropě zůstávají nepodstatné restaurace, kina, muzea a obchody zavřené. Kromě nočního zákazu vycházení je lidem také zakázáno opouštět domovskou oblast.

Lidé mají povoleno navštěvovat svá vlastní bohoslužby, ale na pohřbu nebo svatbě je povoleno pouze maximálně 15 míst.

Maďarsko: Stop

Současná krize vážně zasáhla i Maďarsko. Na nějakou dobu je povolen vstup do země pouze maďarským občanům. Pro Němce je prakticky nemožné vstoupit například do Maďarska. Kromě zavedení zákazu vycházení po 20:00 je téměř vše uzavřeno nebo méně, pokud to není považováno za poskytování základní služby. Svatby se může účastnit pouze blízká rodina a smí se konat maximálně 50 lidí.

Švédsko: relativně uvolněné

Od začátku pandemie se skandinávská země vydala liberálnější cestou. Vydala mnoho pokynů, aby lidem řekla, co mají dělat, ale zákazy a zákazy omezila na minimum.

Od začátku ledna letošního roku však vláda utahuje šrouby o něco více. Pro řešení této epidemie byl schválen nový soubor opatřeníVe srovnání s ostatními zeměmi EU je to však velmi mírné. V restauraci mohou za jedním stolem sedět maximálně 4 osoby. Smí se setkávat až osm lidí. Obchody a turistické ubytování zůstávají otevřené.

Tento článek byl přeložen z němčiny.