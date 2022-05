Králové filmových chatů si v prvním podcastu po BBC stanovili vlastní pravidla

Pokračoval, že jedním z důvodů, proč se s Kermodem v dubnu stáhli z Kermode and Mayo Film Review, bylo to, že byli unavení z nutnosti „skákat přes obruče“, aby své nápady rozsvítili zeleně. Mezi tyto nápady, jak je uvedeno v novém podcastu, patří soutěž krátkých filmů – kterou dříve pořádali v BBC, dokud se byrokracie nezačala přehánět – a slot, kam organizátoři filmových festivalů posílali hlasové zprávy na propagaci jejich akce.

„Tady nejsou žádná pravidla,“ vysvětluje Mayo, než přidá kvalifikaci. „Je jich málo… Jsou to jen jiná pravidla.“

„Tady“ je Sony, která získala duo pro svou „Global Podcasting Division“ – rozšiřující se audio impérium, které již zahrnuje David Tennant Does A Podcast With a George Ezra and Friends.

Podcasty jsou často popisovány jako existenční hrozba pro organizace jako 5 Live. Část nesporného kouzla rádia se však ztrácí, když se známé zvuky jako Kermode a Mayo přesunou do paralelního vesmíru digitální distribuce. Trochu jako streamování vinylu, je těžké poznat rozdíl. Trochu té nesporné staré pizzy se však vypařilo, když se usadili za mikrofony v prvním ze série epizod podcastů, které se konají dvakrát týdně.

Kermode a Mayo nejsou úplně stručné, ale něco o formátu podcastu činí běh Kermode & Mayo Take zhruba dvě hodiny.

Možná je jejich rozhodnutím mluvit také o „filmové“ televizi, což prý znamená všechny televize kromě The Great British Sewing Bee a nového Piers Morgan. A je tu rozhovor s Tomem Hiddlestonem, i když ty vzrušující věci se ukládají pro další odběratele podcastů. V hlavním rozhovoru Hiddleston mluví o svém novém pořadu na Apple TV+, The Essex Serpent, a říká věci jako „moc nerozumíme vodě… moři, to není naše“.

Mayo a Kermode spolu tráví čas od roku 2001 a dávno zažili rozkvět „věčného vysílání“ – pravděpodobně ještě předtím, než se podcast stal věcí. Co to neudělá, je znovuobjevení filmové recenze. Filmoví nadšenci se však hrnou k tomu, co zbylo z posledního slova o snadno poslouchatelných filmových žertech. Vedení BBC se může ptát sami sebe, jak dovolili těmto vítězům hodnocení vyrazit dveře pomocí úspěšného vzorce, který replikovali v Sony.