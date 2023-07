Evropské horké léto může zatlačit turisty do chladnějších podnebí

Napsali Joanna Plucinska a Guglielmo Mangiapan

LONDÝN/ŘÍM (Reuters) – Podle předpovědí organizací a odborníků v oblasti cestovního ruchu v létě prudce stoupající teploty v celé jižní Evropě trvale změní turistické návyky, přičemž stále více cestovatelů si vybírá chladnější destinace nebo si bere jarní či podzimní dovolenou, aby se vyhnuli úmorným vedrům.

Údaje Evropské komise pro cestovní ruch (ETC) ukazují, že počet lidí, kteří doufají, že od června do listopadu vycestují do Středozemního moře, je již o 10 % nižší ve srovnání s loňským rokem, kdy horké počasí vedlo k suchu a lesním požárům.

Prudký nárůst zájmu přitom zaznamenaly destinace jako Česká republika, Dánsko, Irsko a Bulharsko.

„Očekáváme, že nepředvídané povětrnostní podmínky v budoucnu budou mít větší dopad na výběr cestujících v Evropě,“ řekl Miguel Sanz, prezident ETC.

Zpráva obchodního orgánu také ukázala, že 7,6 % cestujících nyní vidí extrémní výkyvy počasí jako hlavní problém pro cesty mezi červnem a listopadem.

Mezi nimi je Anita Elshwe a její manžel, kteří se tento měsíc vrátili do Norska ze svého oblíbeného prázdninového místa ve vesnici Fasanello severně od Říma o týden dříve, než bylo plánováno, protože teploty dosahovaly kolem 35 °C.

„Dostala jsem silnou bolest hlavy a nohou, otékaly mi prsty a stále více se mi točila hlava,“ řekla Al-Shuwai o svých příznacích souvisejících s horkem. „Měli jsme tam být dva týdny, ale nemohli jsme (zůstat) kvůli vedru.“

Zatím žádná zrušení

Poptávka po cestování letos v létě znovu vzrostla, protože turisté za sebou zanechali léta pandemických omezení a cestovní společnosti tvrdí, že horko nezpůsobilo mnoho zrušení – zatím.

Zejména Britové si rezervovali méně dovolených doma a více ve Středomoří, často mnoho měsíců předem, protože stále touží po útěku z pláže po uzamčení, řekl Sean Tipton ze skupiny britských cestovních kanceláří ABTA.

Ale tato rovnováha by se mohla změnit, jak se vlny veder stanou více vyčerpávajícími. Vědci již dlouho varují, že změna klimatu způsobená emisemi oxidu uhličitého ze spalování fosilních paliv způsobí, že povětrnostní jevy budou častější, intenzivnější a smrtelnější.

Příběh pokračuje

Meteorologové předpovídají, že teploty příští týden by mohly překonat současný evropský rekord 48,8 stupně Celsia (119,84 Fahrenheita), stanovený na Sicílii v srpnu 2021, což vyvolává obavy z opakování loňských úmrtí souvisejících s horkem.

Evropská média zaplavily v posledních týdnech příběhy turistů přivážených z italských pláží nebo převážených v sanitkách z athénské Akropole.

„Náš nejnovější výzkum naznačuje pokles počtu lidí se zájmem o cestování v srpnu, kdy je vrcholný měsíc, protože stále více Evropanů uvažuje o podzimních cestách,“ řekl Sanz.

Přechody v jižní Evropě

Turisté v Římě řekli agentuře Reuters, že by si dvakrát rozmysleli, zda si tam zarezervují výlet znovu v červenci, protože mají potíže s pitím dostatečného množství vody, udržením se v pohodě a nalezením klimatizovaných míst k odpočinku.

„Přijdu, až bude chladněji. Až v červnu a dubnu,“ řekla Dalfna Niebuhr, americká turistka, která je tento týden na dovolené se svým manželem v Římě.

To je špatná zpráva pro italskou ekonomiku, která v létě prosperuje z přeplněnosti.

Italské ministerstvo životního prostředí ve své letošní zprávě varovalo, že v budoucnu budou zahraniční turisté více cestovat na jaře a na podzim a vybírat si chladnější destinace.

Zpráva uvedla, že „bilance bude záporná, protože část italských turistů přispěje k toku mezinárodního cestovního ruchu do méně horkých zemí.“

Někteří doufají, že změnou je pouze přesun dopravy, nikoli snížení.

V Řecku, kde přílety mezinárodní letecké dopravy mezi lednem a březnem meziročně vzrostly o 87,5 %, zasáhlo letní přelidnění turisticky atraktivní místa, jako je ostrov Mykonos.

Zvýšené cestování v zimních, jarních a podzimních měsících může podle řeckého ministerstva životního prostředí tento problém zmírnit a vykompenzovat potenciální letní zpomalení.

Řecké úřady kvůli ochraně turistů uzavřely během nejteplejší části pátku starověkou Akropoli v Aténách.

Ve Španělsku se podle zprávy národní asociace cestovního ruchu Exceltur očekává vysoká poptávka po dovolené v pobřežních destinacích na severu země a na španělských turistických ostrovech, kde bývají letní teploty chladnější.

Španělé Daniel Otero a Rebeca Vazquez, kteří byli na návštěvě Bilbaa, uvedli, že by mohli přesunout dovolenou na červen příštího roku, kdy bude chladněji a pohodlněji.

Pro Elshoye může být léto v jižní Evropě minulostí. Řekla, že by místo toho zvážila dovolenou v rodném Norsku a dodala: „Nechci mít dovolenou, kde mě bude bolet hlava a zase se mi bude točit hlava.“

(Zprávy Rene Maltezzo v Řecku, Elisa Anzolin a Angelo Amante v Itálii a Corina Rodriguez v Madridu; střih Kathryn Evans)