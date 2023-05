Neeraj Chopra soutěží na atletickém mítinku Spike Ostrava na Zlaté tretře | Další sportovní zprávy Tweet on Twitter Share on Facebook Google+ Pinterest

Nové Dillí: 2023 Schází se atletický oddíl Zlatá tretra Ostrava Bude svědkem účasti zlatého medailisty na olympijských hrách v Tokiu Neeraj Chopra který se bude konat v České republice 27. června.

25letý Neeraj Chopra, který je od loňska nezasnoubený Diamantové ligy Kvůli zranění zahájí svou sezónu 2023 5. května na mítinku v Dauhá Diamondback.

Neeraj je úřadujícím šampionem Diamantové ligy. Vytoužený titul získal v září loňského roku na finále Diamantové ligy v Curychu a stal se tak prvním indickým sportovcem, který titul získal.

Na akci v Ostravě bude štika opět v centru pozornosti. Indický olympijský vítěz Chopra, který si v Oregonu odvezl historické stříbro, se opět utká se sportovci, kteří se k němu přidali na stupních vítězů – dvojnásobným zlatým medailistou z Grenady. Anderson Peters A bronzová medaile pro Českou republiku Jacob Vadligish .

Kromě toho se ke světovému rekordmanovi Paulu Volterovi Mondo Duplantisovi na ostravské Zlaté tretře připojí běžec na 3000 m překážek Lamecha Girma a 100 m překážek Toby Amusan.

V kategorii žen se utká Japonka Haruka Kitaguchi (66.00), bronzová medailistka z mistrovství světa a vítězka DL mítinků v Paříži a ve Slezsku, proti světové a evropské finalistce Nikole Ogrodnikovové.

(se vstupem IANS)

