Srdce království Režisér seriálu Tetsuya Nomura nabízí nový pohled na svět své další hry, Srdce království 4v Rozhovor s japonským Famitsu, vysvětlující, jak je tokijský svět her Quadratum propojen s ostatními světy v sérii a proč se hlavní hrdinka Sora zdá skutečnější, než jsou fanoušci zvyklí. Nomura také zdůraznil, že ano, Nový luxusní byt v Surajejí provozní základna v Srdce království 4Nachází se v tokijské čtvrti Soish Aoyama.

V rozhovoru to bylo Překladatel Od Kingdom Hearts superfan a Streamer Audrey (Také známý jako aitaikimochi), říká Nomura Srdce království 4 Prozkoumá „kontrast“ skutečného světa známého jako Quadratum a fiktivních říší Kingdom Hearts.

„Z pohledu Sory je Quadratum svět na pozadí, svět fantazie odlišný od jeho reality,“ řekl Nomura Famitsu. „Avšak pro lidi, kteří žijí v Quadratum, je svět, ve kterém žije Sora a ostatní, svět v pozadí, pro ně svět fantazie. [In Kingdom Hearts 4]Prozkoumáme kontrast mezi těmito dvěma pohledy.

Nomura řekla, že Donald a Goofy hledají vodítka k tomu, kde se Sora nachází v „přirozeném světě“ Srdce království 4debutový trailer. „Sora se také zdá realističtější kvůli jeho přítomnosti v tomto světě,“ řekla Nomura. „Pokud se však vrátí do svého vlastního světa, jeho vzhled bude vypadat podobně jako jeho [how he would look with] Stínování používané pro Donalda a Goofyho“.

Jinde v rozhovoru Nomura vtipkoval, že bude namluvena postava seriálu – je slyšet v upoutávkách na oba Srdce království 4 A Chybějící odkaz – poprvé v Srdce království 4.

Square Enix neodhalilo editační okno nebo editační platformy pro Srdce království 4ale na základě předchozích položek ve franšíze fanoušci neočekávají, že by dorazí v dohledné době.