Ramaswamy říká, že před rokem 2020 nebyl politikem: „Byl jsem zklamán stranickou politikou“

Republikánský prezidentský kandidát Vivek Ramaswamy, politický nováček, který se nedávno dostal pod palbu kvůli svým kontroverzním výrokům a postojům, v sobotu prohlásil, že je před rokem 2020 apolitický a „rozčarovaný stranickou politikou“.

„Začalo to kolem roku 2020,“ řekl Ramaswamy v rozhovoru pro „Fox & Friends“, když byl dotázán, jak a kdy rozvinul svou současnou politickou ideologii. „Chci říct, že před rokem 2020 jsem byl apolitický.“

„Už jsou to roky, co jsem, jak mnoho lidí zdůraznilo, po většinu svých dvaceti let nevolil,“ dodal. To je přesné. Stranické politiky mě zklamaly.“

Konzervativní podnikatel řekl, že ve svých prvních prezidentských volbách volil liberála a voleb v letech 2008 a 2012 se nezúčastnil.

Zatímco se v rozhovoru nezmínil o volbách v roce 2016 nebo 2020, Ramaswamy již dříve řekl, že v roce 2016 nehlasoval a v roce 2020 hlasoval pro bývalého prezidenta Trumpa, podle britského Daily Mail. Reuters.

„Nevyšel jsem z porodních cest, abych hovořil o republikánských bodech,“ řekl v sobotu. „Je to tak. Ke svým názorům jsem dospěl na základě svých zkušeností.“

Hill 2024 volební zpravodajství

Odkazoval také na své zkušenosti s hnutím Black Lives Matter po smrti George Floyda. Floyd, který je černoch, byl zabit bílým policistou v Minneapolis v roce 2020, což vyvolalo celonárodní protesty proti policejní brutalitě a rasismu v Americe.

„Byl jsem generálním ředitelem, který byl, stejně jako mnoho dalších generálních ředitelů, tak traumatizován, že by po smrti George Floyda mohl činit prohlášení jménem hnutí Black Lives Matter,“ řekl Ramaswamy. „Mezi generálními řediteli v Americe jsem byl jedinečný v tom, že jsem to odmítl udělat, a říkám, že společnosti by se měly držet mimo politiku a měly by se soustředit na zisky.“

„Nakonec mě to přivedlo na cestu, která mě přivedla k proamerickým názorům, které dnes zastávám,“ dodal.

Republikánský kandidát sklidil v posledních týdnech kritiku za své kontroverzní výroky.

Na první primární debatě republikánské strany v Milwaukee minulý týden Ramaswamy prohlásil „agendu změny klimatu“ za „podvod“ a byl jediným kandidátem, který zvedl ruku, když byl dotázán, zda jsou proti pokračující americké podpoře Ukrajině.

Po diskuzi představil Ramaswamy svou zahraničněpolitickou platformu, která zahrnovala návrh na postoupení území na východní Ukrajině Rusku výměnou za vystoupení Moskvy z vojenské aliance s Čínou.

Nedávno také čelil odporu za srovnání poslankyně Ayanny Pressleyové, černošské demokratky z Massachusetts, s „velkými moderními čarodějnicemi“ z Ku-klux-klanu, a zdálo se, že zpochybňuje, zda v letadlech zapojených do útoků z 11. září byli federální agenti.