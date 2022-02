Video Game History Foundation nazývá Nintendo „zničujícím“ vypnutím 3DS a Wii U eShopu

Tento týden Nintendo oznámilo 3DS a Wii U eShop uzavřenNo… na internetu to způsobilo velký rozruch.

Takže, co je to teď Téměř 2000 her nebude zakoupeno Na digitálních výlohách ve 3D a na Wii U? Zdá se, že z pohledu spotřebitele lze udělat jen málo. Buď si digitální hry, které chcete, kupte v těchto knihkupectvích hned, nebo riskujte, že v budoucnu nebudete mít „certifikovaný Nintendo“ způsob, jak k nim přistupovat.

Dospělo to do bodu, kdy Video Game History Foundation – nezisková organizace věnující se ochraně, oslavě a výuce historie her – zveřejnila své vlastní prohlášení o uzavření starých digitálních obchodů Nintendo.

Její prohlášení uznává, jak chápala „pracovní realitu“ situace na konci Nintenda, ale poznamenává, jak to fanouškům ponechává několik možností, jak se posunout vpřed, pokud chtějí přístup k určitým titulům. A přestože neposkytování komerčního přístupu je „pochopitelné“, blokování institucionální práce na zachování titulů je „účinně zničující pro historii videoher“.

Zaměřuje se také na Nintendo pro jeho aktivní financování lobbingu, který brání místům, jako jsou knihkupectví, poskytovat legální přístup k těmto hrám. Zde je prohlášení v plném znění:

„I když je nešťastné, že si lidé již nebudou moci kupovat 3D digitální hry nebo hry pro Wii U, rozumíme realitě podnikání, která byla učiněna v tomto rozhodnutí. Nerozumíme tomu, jak Nintendo očekává, že se jeho fanoušci budou ubírat.“ chtějí hrát tyto hry budoucnosti. Jako placený člen Asociace zábavního softwaru Nintendo aktivně financuje lobbování, které brání i knihovnám, aby byly schopny poskytovat legální přístup k těmto hrám. Neposkytování komerčního přístupu je pochopitelné, ale zabránění institucionální práci na zachování těchto titulů To je pro historii videoher fakticky zničující. Vyzýváme členy ESA, jako je Nintendo, aby přehodnotili svůj postoj k této otázce a spolupracovali se stávajícími institucemi na nalezení řešení.“

Naše prohlášení o uzavření starých digitálních obchodů Nintendo. pic.twitter.com/mG5GzuGH4G– GameHistoryOrg 17. února 2022

Jak můžete vidět výše, nakonec doporučujeme Nintendo, aby „přehodnotilo“ svůj postoj k těmto otázkám a spolupracovalo se stávajícími institucemi na nalezení řešení. Toto prohlášení již v době psaní vygenerovalo spoustu „lajků“.

Jak vnímáte zprávu, že Nintendo 3DS a Wii U eShop budou ukončeny? Zanechte komentář níže.