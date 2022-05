Bill Gates říká, že musíme léčit a předcházet epidemiím, jako jsou požáry: prostřednictvím stálého týmu

Na TED Talk ve Vancouveru v roce 2015 Bill Gates varoval, že další velkou globální hrozbou může být virus – a že svět na to není připraven.

Toto video bylo na YouTube zhlédnuto více než 36 milionůkrát. v Následná přednáška na TED Minulý měsíc ve Vancouveru spoluzakladatel a miliardář Microsoftu řekl, že více než 90 procent těchto názorů přišlo příliš pozdě – jakmile už pandemie COVID-19 začala.

Gates řekl v rozhovoru s Nedělní časopis Host Pia Chattopadhyay.

Ve své nejnovější knize s názvem Jak zabránit další pandemiiGates nastiňuje lekce, které se naučil z COVID-19 díky své práci s nadací Billa a Melindy Gatesových, a možná řešení do budoucna.

Gates, vpravo, mluví s Piou Chattopadhyay, hostitelkou The Sunday Magazine na CBC Radio. (Riverside.fm)

Nedostatek vakcín je zažehnán, problémem však zůstává spravedlnost

Samozřejmě, že pandemie ještě nebyla stará zpráva. Gates říká, že v závodě o očkování světa ztrácíme dynamiku – ale tvrdí, že v tuto chvíli jde spíše o problém distribuce než výroby dávek vakcíny.

„Problém, se kterým jsme museli začít, což je nedostatek vakcín, byl zcela vyřešen. To znamená, že existuje přebytek vakcín, kterým již končí doba použitelnosti. Snížení proočkovanosti je tedy mnohem více než poptávka a logistika při získávání těchto vakcín. vakcíny lidem,“ řekl.

Loni v září Světová zdravotnická organizace (WHO) vyzvala k tomu, aby do poloviny roku 2022 bylo očkováno 70 procent světové populace. Označil to za „ambiciózní globální cíl“. – Od konce března jeden „svět se tomu ani nepřiblížil“.

A zatímco podle OSN bylo podáno více než 10 miliard dávek, pouze jedno procento bylo podáno zemím s nízkými příjmy, takže 2,8 miliardy lidí ještě nedostalo první dávku.

Program COVAX Global Vaccine Distribution Program – který zahrnuje Světovou zdravotnickou organizaci a dvě organizace financované Gates Foundation – také stanovil ambiciózní cíle pro bohaté země distribuovat nebo platit dávky vakcín v jiných zemích, ale zatím své cíle nesplnily.

Kanada darovala pouze 15 milionů z 38 milionů dávek, které slíbila sdílet ze své vlastní nabídky, ale poptávka po těchto dávkách letos také klesla.

Gates zdůraznil, že COVAX byl do značné míry úspěšný, a to i přes chybějící cíle. „Myšlenka, že bychom mohli vyrobit 14 miliard vakcín, které by stačily celému světu, víš, byl jen přitažený sen,“ řekl. „Takže to, že tento nárůst je tak neobvyklý.“

Ale řekl, že problém s vypršením platnosti vakcín v zemích, jako je Kanada, ilustruje „masivní nerovnost“, když se dávky nemohou dostat do zemí s nízkými příjmy.

Pomůže zřeknutí se patentů na vakcínu?

Jedním z možných řešení, které někteří odborníci navrhli, je vzdát se patentů a ochrany duševního vlastnictví vakcín, což umožní více zemím vyrábět si dávky pro sebe.

Původně byl navržen Indií a Jižní Afrikou a byl podporován dalšími zeměmi, jako jsou Spojené státy americké.

V Kanadě na tom federální vláda trvá „Neodmítla návrh na výjimku“, ale stále má otázky a je odhodlána hledat „řešení založená na konsensu“.

Gates však zdůrazňuje, že vzdání se patentů v roce 2021 výrazně nezvýší dodávky vakcín a že vakcína AstraZeneca-Oxford již byla v mnoha zemích dostupná.

Billa Gatese velmi respektuji…ale ať se mi to líbí nebo ne, pravidla duševního vlastnictví zůstávají bariérou. Winnie Byanyima, Lidová očkovací aliance

„Vyškolili ve více než 20 společnostech, jak to udělat, a jedna z těch, které jsme financovali grantem 300 milionů dolarů, Serum [Institute of India]Nyní jsem vyrobil více než 1,4 miliardy vakcíny AstraZeneca, kterou pojmenovali CoviShield.“

Řekl, že vzdát se patentů do podzimu 2021 nebo později by pouze zvýšilo nabídku dávek, aniž by se vyřešil problém distribuce do zemí s nízkými příjmy.

Lahvičky s vakcínami Pfizer-BioNTech a Moderna COVID-19 jsou k vidění během zkušebního provozu centra hromadného očkování ve městě Říčany u Prahy v únoru 2021. Organizace Health Canada v dubnu 2022 uvedla, že téměř 1,5 milionu dávek Platnost COVID-19 vypršela. Platnost 19 vakcín v národní inventuře od ledna. (David W. Cerny/Reuters)

Brittany Lambert, specialistka na politiku a advokacii z Oxfam Canada, uvedla, že vzdání se patentů na vakcíny by nyní nebylo tak výhodné jako před rokem, než se problémy s dodávkami zlepší.

„Škoda, že to trvalo tak dlouho, že v podstatě je to teď méně důležité. A víte, kvůli tomu přišlo tolik životů,“ řekla CBC Radio.

Dodal však, že výjimky podobné patentům by mohly být stále užitečné pro jiné dodávky, jako jsou testy a ošetření.

Gates uvedl, že jeho nadace spolupracuje s dalšími „nízkonákladovými výrobci“ na výrobě mRNA vakcín a také budoucích produktů, které využívají novější technologii mRNA.

Winnie Byanyima, spolupředsedkyně People’s Vaccine Alliance, říká, že samotný Kofeshield nebude stačit k očkování lidí v zemích se středními až nízkými příjmy. vzdálenost Indie nedávno rozšířila dostupnost booster shot Řekla, že mnoho z Kovishieldových lektvarů by se mělo používat jako třetí dávky doma, spíše než první dávky venku.

Řekla, že pokud by byly podány patenty na vakcíny Moderna a Pfizer, bylo by pravděpodobně 100 zemí připravených nyní vyrábět vakcíny proti MNRA.

„Velmi respektuji Billa Gatese… ale ať se mi to líbí nebo ne, pravidla duševního vlastnictví zůstávají překážkou“ pro lidi v zemích s nízkými příjmy, řekla.

Lidé se zaregistrovali, aby dostali vakcínu Moderna COVID-19 v nemocnici Saint Damian’s v Port-au-Prince na Haiti 27. července 2021. Po měsících bez vakcín v zemi darovaly Spojené státy 500 000 dávek prostřednictvím systému COVAX OSN pro Haiti V polovině července téhož roku. (Joseph Audlin/The Associated Press)

Tým rychlé reakce může obsahovat ohniska: Gates

Jednou z jeho nabídek je vytvoření mezinárodně sestaveného týmu nazvaného Global Epidemic and Mobilization Response – nebo zkráceně GERM.

Tvoří ji asi 3000 odborníků z různých oborů a jejím jediným úkolem bude identifikovat a potlačit ohniska nemocí kdekoli na světě a doufejme, že se budou šířit mimo kontrolu.

Vysvětlil, že WHO nemá na plný úvazek jednotku rychlé reakce na pandemii, jako jsou týmy, které nosí nebezpečné materiály, které můžete vidět ve starém akčním filmu. Ale ta myšlenka má více společného s hasiči ve vaší oblasti.

„Naštěstí, [fire] Nezabije to tolik lidí, ale je to částečně proto, že neustále cvičíme a tyto lidi máme na plný úvazek.“

Gates odhaduje, že provoz programu GERM bude stát asi 1 miliardu dolarů ročně, ale řekl, že by to zvýšilo rozpočet WHO jen o 25 procent.

Poslední kniha Billa Gatese Jak zabránit další pandemii. (John Keatley)

Není mu cizí vnitřní fungování – a financování – Světové zdravotnické organizace. Gates Foundation je jejím druhým největším dárcem, více než většina zemí. To vyvolalo obavy, zda by soukromá organizace nebo jednotlivý občan měl mít tak velký potenciální dopad na globální zdravotní politiku.

Lambert řekla, že Gates a jeho nadace udělali „neuvěřitelné věci“ pro globální zdraví, což podle ní mnoho dalších miliardářů v současnosti nedělá. Dodala však, že vlády by mohly převzít větší váhu, pokud budou miliardáře zdaňovat efektivněji.

„Pokud se nám podaří najít způsob, jak je lépe zdanit, aby tato rozhodnutí mohla demokraticky činit vlády atd., byl by to ideální stav,“ řekla.

Gates poznamenal, že jeho nadace není hlasujícím členem shromáždění WHO a že většina jeho příspěvků se zaměřila na úsilí o vymýcení dětské obrny. Dodal, že práce nadace vyniká především proto, že vlády historicky nepřispívaly tolik, kolik mohly.

Nikdo by nebyl šťastnější než já, napsal, kdyby se financování Gatesovy nadace stalo v nadcházejících letech mnohem menším podílem globálních výdajů – protože… to jsou investice do zdravějšího a produktivnějšího světa.

Napsal Jonathan Orr se soubory z CBC News. Rozhovor s Billem Gatesem produkovala Andrea Hwang.