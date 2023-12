Mluvčí Kremlu řekl, že opoziční vůdce Alexej Navalnyj se přestěhoval do arktické trestanecké kolonie, ale daří se mu dobře.

Uvězněný vůdce ruské opozice Alexej Navalnyj Místo jejich pobytu nebylo známo déle než dva týdnySpojenci v pondělí uvedli, že byl převezen do trestanecké kolonie v Arktidě.

Zmizení nejvýznamnějšího ruského opozičního politika, který před uvězněním v roce 2021 zmobilizoval obrovské protesty, vyvolalo obavy mezi spojenci, skupinami na ochranu lidských práv a západními vládami.

Ruský opoziční vůdce Alexej Navalnyj se objevuje na obrazovce prostřednictvím video spojení z nápravné trestanecké kolonie IK-2 v Pokrovu během soudního jednání v Moskvě 24. května 2022. Evgeniya Novozinina/Reuters



To naznačuje možnost přesunů vězňů, které by v Rusku, kde se vězni pomalu přesouvají po železnici mezi vzdálenými zařízeními, mohou trvat týdny.

Jeho mluvčí Kira Yarmysh na sociálních sítích uvedla: „Našli jsme Alexeje Navalného. Nyní je v IK-3 v osadě Kharp v Jamalsko-něnecké autonomní oblasti.“

Yarmysh dodal: „Dnes ho navštívil jeho právník. Alexej je v dobrém zdravotním stavu.“

Oblast Kharib, kterou obývá asi 5000 lidí, se nachází nad polárním kruhem. Ivan Ždanov, který řídí Navalného protikorupční nadaci, řekl, že jde o „jednu ze severních a odlehlých kolonií“.

„Podmínky jsou tam drsné, se zvláštním režimem permafrostu“ a velmi malým kontaktem s vnějším světem, řekl Ždanov.

Navalnyj byl poprvé uvězněn poté, co přežil pokus o život otravou. Soud mu kvůli obvinění z extremismu prodloužil trest na 19 let a rozhodl, že bude přemístěn do bezpečnějšího a tvrdšího vězení.

„Od začátku bylo jasné, že úřady chtějí Alexeje izolovat, zvláště před volbami,“ řekl Ždanov.

V Rusku se příští rok v březnu konají prezidentské volby. Očekává se, že prezident Vladimir Putin snadno vyhraje pátý mandát.

Zatímco místo Navalného bylo stále neznámé, Leonid Volkov, náčelník Navalného štábu, na sociálních sítích uvedl: „Skutečnost, že se to děje nyní (i když měl být Navalnyj převezen do jiné kolonie před dvěma měsíci) – nyní, když byly volby Navalného tým zahájil kampaň „Rusko bez Putina“ – což je 0 % náhodná a 100 % přímá politická manuální kontrola z Kremlu.

Putinovi není žádným tajemstvím, kdo je jeho hlavním protivníkem v těchto „volbách“. „Chce se ujistit, že hlas Navalného nebude slyšet. To znamená, že každý se musí stát hlasem Navalného,“ řekl Volkov.

Mluvčí amerického ministerstva zahraničí uvítal zprávu, že Navalného byl nalezen, ale řekl, že USA jsou „hluboce znepokojeny bezpečností pana Navalného a podmínkami jeho nespravedlivého zadržování“.

„Spojené státy důrazně odsuzují pokračující zákeřné útočení Ruska na Navalného a více než 600 dalších politických vězňů vězněných Ruskem,“ uvedl mluvčí. „Budeme i nadále pečlivě sledovat jejich případy a vyzveme k propuštění všech nespravedlivě zadržených.“

Moskva po léta marginalizovala představitele opozice z voleb a politického života, kampaň, která se zrychlila poté, co Kreml nařídil Ruští vojáci na Ukrajinu v roce 2022.