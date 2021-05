John Kerry popírá informování íránského ministra zahraničí o izraelských operacích v Sýrii

Bývalý ministr zahraničí John Kerry Ve středu nabídku odmítl Írán Informace ministra zahraničí o tajných izraelských operacích v Sýrii.

Jeho komentáře přišly poté, co unikl zvukový záznam, který ukázal, že íránský ministr zahraničí Javad Zarif tvrdí, že Kerry ho informoval o více než 200 operacích v Sýrii. Kerry to dříve popřel a toto popření zopakoval, když vystoupil před Sněmovním výborem pro zahraniční věci.

Zástupce Scott Perry, republikán z Pensylvánie, řekl: „Pane ministře, ministře, údajně jste diskutovali o více než 200 izraelských operacích proti íránským teroristům v Sýrii.“

Poskytli jste panu Zarifovi informace o izraelských operacích proti íránským teroristům během nebo po vašem působení ve funkci ministra zahraničních věcí?

Íránský ministr zahraničí říká, že John Kerry mu řekl o izraelských operacích v Sýrii

Kerry odpověděl: “Při každé příležitosti. Nikdy.”

„Nikdy? Takže pan Zarif je lhář?“ Zeptala se Berry.

Kerry, který nyní vede úsilí o správu klimatu v Bidenu, uvedl, že Zarif „může být zmatený nebo nesprávný nebo se může snažit udělat svůj obraz dokonalým – to, co jsem četl o tomto článku, řekl, že sám sebe vykresluje, že je mimo smyčku, a zjevně úplně emocionální, to, co jsem četl. “A viděl jsem ho tak emotivního a nemohu zaručit, proč to udělal, a co řekl. Jen ti říkám, že se to nestalo. Konec příběhu.”

Dodal, že poprvé o 200 se poprvé dozvěděl v dubnu.

Keri, kdo to má obvinit Při spolupráci s Íránem na podkopání bývalého prezidenta Trumpa výboru řekl, že si pamatuje pouze čtyřikrát setkání se Zarifem po nástupu do funkce ministra zahraničí.