Příliš optimistické očekávání, že až dvacet lidí se od pondělí může zúčastnit sportovních akcí, má sportovní kluby, které plánují fotbalové zápasy, a lidé, kteří si rezervují čas ve sportovních zařízeních. Zprávy, že kvůli obavám, že by se brazilský boom mohl rozšířit, ministr zdravotnictví na poslední chvíli ustoupil od svých plánů a vyvolal rozzlobené protesty sportovních klubů po celé zemi. Jednání s vládou v neděli v noci vyústila v kompromis, který umožňuje až 12 lidem trénovat na sportovním poli ve skupinách po dvou, což by mělo udržovat bezpečný odstup od sebe. Někteří lidé tuto myšlenku vysmívají jako nelogickou, ale Jan Bohemch, prezident České sportovní federace, říká, že jakýkoli krok správným směrem je vítán, zvláště pokud jde o návrat dětí na hřiště.

Jan Bohash|Foto: Česká sportovní federace

„Za těchto podmínek může inteligentní trenér fungovat. Důležité je, že to přivede děti zpět na hřiště; budou znovu připojeny. Samozřejmě nebudou moci hrát fotbalový zápas, ale budou sportovat, vzájemně se povzbuzujte, soutěžte o to, jak jsou skvělí, a vraťte se. “Je to krok zpět do normálního života – nejen sedět před jejich počítači a komunikovat online.”

Jan Bohá říká, že celoroční epidemie negativně ovlivnila duševní a fyzické zdraví mnoha mladých lidí.

Sami jsme neprováděli žádný výzkum v této oblasti, ale lékaři uvedli, že děti i dospělí v uplynulém roce přibývali na váze díky sedavému životnímu stylu. U mladých lidí vidíme rostoucí apatii. I ve způsobu, jakým reagují do aktivního života. Aktivní životní styl je věc. Pro růst mládeže je velmi důležitá a většina mladých lidí je přirozeně aktivní. Ale zavření doma na více než rok bez sociálního kontaktu změnilo jejich vzorce chování a velmi nás znepokojuje, že někteří z nich se možná nikdy nevrátí k aktivnímu životnímu stylu, protože jsou zvyklí sedět na gauči a dělat věci online. “

Žáci nižšího ročníku se v pondělí vrátili do učebny. Jedním z nevrácených témat je však tělocvična, protože školy tvrdí, že nebude možné splnit požadované bezpečnostní standardy. Zatímco někteří to považují za malou komplikaci, protože děti mohou sportovat nebo jezdit na snowboardu individuálně, Jan Bohash s tím nesouhlasí.

“To platí pro dospělé, ne pro děti. Děti potřebují sociální aspekt, musí se navzájem motivovat. To tak chybělo a bylo by obtížné jej znovu nastartovat. Nesouhlasím s názorem, že pokud by hodiny v tělocvičně mohly být odloženy o rok Mohou počkat další měsíc nebo dva. I když nám testy prospívají, neexistuje žádná omluva, že se nebudete znovu věnovat fyzickým cvičením. Jakmile to podmínky dovolí, budeme usilovat o opakování hodin v tělocvičně a v první fázi bychom chtěli vidět více z nich. Je také nutné zajistit, aby všechna dostupná sportovní zařízení, vnitřní tělocvičny a venkovní hřiště byla k dispozici až do pozdních večerních hodin, aby děti mohly využít každou volnou minutu, aby nahradily ztracený čas. “