Británie a Francie navrhují bezpečnou zónu v Kábulu pro lidi, kteří se snaží uprchnout z Afghánistánu

Francouzský prezident Emmanuel Macron V sobotu řekl, že Francie a Británie navrhnou v afghánském Kábulu bezpečnou zónu, která by pomohla chránit ty, kteří se snaží uprchnout ze země uprostřed chaosu, který následoval po převzetí Talibanu.

Macron řekl francouzskému listu Le Journal du Dimanche, že návrh našeho usnesení má za cíl určit bezpečnou zónu v Kábulu pod kontrolou OSN, která umožní pokračování humanitárních operací.

Mimořádné zasedání OSN se bude konat v pondělí, kdy obě země plánují předložit své rozhodnutí. Agentura poznamenala, že setkání vedeného generálním tajemníkem OSN Antoniem Guterresem se zúčastní velvyslanci OSN ze Spojených států, Ruska, Číny, Francie a Británie.

Francie a Británie ukončily evakuaci v Afghánistánu – tam, kde poslední let odlétal z Británie v sobotu, podle agentuře Reuters.

Země po celém světě souhlasily, že posílí a pomohou Afgháncům zoufale se snažícím uniknout uprostřed nové vlády Talibanu. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v úterý na twitteru uvedla, že vedoucí představitelé Skupiny sedmi diskutovali o různých způsobech pomoci Afgháncům.



“my @G7 Všichni vedoucí představitelé souhlasí s tím, že je naší morální povinností pomáhat afghánskému lidu a poskytovat mu tolik podpory, kolik dovolí okolnosti. Diskutovali jsme o evakuaci, okamžité humanitární pomoci, dlouhodobé rozvojové pomoci a scénářích pro uprchlíky, kteří potřebují ochranu, “uvedl předseda Evropské komise. cvrlikání.

V zahraničí se země jako Uganda a Spojené arabské emiráty dohodly na dočasném hostování evakuovaných na žádost USA.

Spojené státy mají dokončit stažení všech amerických sil do termínu 31. srpna, který si stanovily. USA od konce července evakuovaly zhruba 117 500 lidí, včetně občanů USA a Afghánců. Mezi pátečním a sobotním ránem opustilo Kábul téměř 7 000 lidí.

Stažení a evakuace ale uvrhly zemi do chaosu poté, co Taliban ovládl afghánskou vládu. Povstalecká skupina upevnila svou moc v Afghánistánu na začátku měsíce a zajala Kábul 15. srpna. Zachycení regionu destabilizovalo a tisíce lidí obsadily mezinárodní letiště v Kábulu ve snaze uprchnout ze země.

Evakuační úsilí se dostalo do stále větší kritiky zákonodárců, z nichž někteří upozornili na to, že termín 31. srpna by měl být prodloužen. jeden republikánský zaměstnanec Sdělit Hill na začátku tohoto měsíce poznamenal, že existují obavy, že Afghánci budou při evakuačním úsilí zbytečně pozadu.

„Stále říkali, že budeme pokračovat v evakuaci do 31. srpna. Toto je libovolný, dobrovolný termín,“ řekl listu The Hill republikánský zaměstnanec. „Je tedy směšné, že se toho snaží držet. Potřebujeme od nich závazek, že nenechají Američany pozadu a že nezanechají lidi, kteří Joe Biden Osobně slíbil, že ušetří. “

Ve čtvrtek sebevražedný atentátník, který byl údajně spojen s ISIS-K, odpálil výbušné zařízení a zabil 13 amerických vojáků a desítky Afghánců.

po útoku, Prezident Biden Joe Biden, otec zabitých mariňáků: „Biden se k němu otočil zády“ Spojené státy zahájily vojenský úder proti spiknutí ISIS-Khorasan Úředník Pentagonu vede první rozhovory s čínskou armádou pod Bidenem: Nahlásit více Slíbil, že odpoví ISIS Khorasan, a proti organizaci byl zahájen útok oznámit Pátek ústředním velením USA.

Ale Biden varoval V sobotu mu bylo řečeno, že k dalšímu útoku v Afghánistánu může dojít během následujícího dne nebo dvou.

„Situace na místě zůstává velmi vážná a hrozba teroristických útoků na letiště zůstává vysoká,“ uvedl Biden v prohlášení. „Naši velitelé mi řekli, že útok je velmi pravděpodobný v příštích 24–36 hodinách.

“Nařídil jsem jim, aby přijali veškerá možná opatření a upřednostnili ochranu před silami, a zajistil jsem, aby měli veškerou autoritu, zdroje a plány na ochranu našich mužů a žen na místě. Ujistili mě, že ano a že by mohli podnikněte tyto kroky, dokud byla práce dokončena a naši pracovníci bezpečně znovu vyslýcháni. “