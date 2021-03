CDC říká, že specifická značka sýra je nyní spojena s vypuknutím listerie

Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) určila konkrétní značky sýrových výrobků, které vedly k vypuknutí listérie na východním pobřeží.

Začátkem tohoto měsíce vydal CDC varování pro veřejnost po několika nemocech hlášených u spotřebitelů, kteří jedli určité druhy měkkého, čerstvého sýra.

“Nejezte žádné měkké, čerstvé sýry ve španělském stylu (jako freska, queso blanco, queso panela), dokud nezjistíme konkrétní typ nebo značku, která lidem dělá špatně,” uvedlo původní upozornění CDC.

Tento týden CDC identifikovalo konkrétní značky: El Abuelito, Rio Grande a Rio Lindo.

Podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) by všechny výrobky fresky queso prodávané pod těmito názvy měly být považovány za podezřelé a mohly by být kontaminovány bakterií Listeria.

V pátek 19. ledna společnost El Abuelito Cheese Inc. Všechny freskové výrobky queso se vyrábějí ve stejném zařízení s daty prodeje do neděle 28. března.

Úředníci uvedli: „Ostatní vyráběné sýry značky El Abuelito nebyly staženy ani s nimi nebylo manipulováno ve stejném zařízení jako nástěnná malba Queso, ale CDC se obává, že by mohly být kontaminovány a mohly by onemocnět.“ „Vyšetřovatelé pracují na identifikaci všech sýrových výrobků vyrobených nebo zpracovaných v tomto zařízení, které by mohly být kontaminovány.“

Ke čtvrtek 25. února bylo hlášeno 10 nemocí, včetně devíti hospitalizací z důvodu ohniska nákazy. Z těchto 10 nemocí byly čtyři hlášeny v New Yorku, jedna v Connecticutu a jedna ve Virginii a Marylandu.

Úředníci uvedli, že úředníci Connecticutu našli kmen ohniska listerie ve vzorcích freskového sýra značky queso značky El Abuelito odebraného z obchodu, kde si nemocná osoba koupila komerční sýry El Abuelito.

Podle Úřadu pro bezpečnost a kontrolu potravin může konzumace potravin kontaminovaných L. monocytogenes způsobit listeriózu, závažnou infekci, která postihuje především starší osoby, osoby se sníženou imunitou, těhotné ženy a novorozence.

Méně často je ovlivněn ostatními mimo tyto rizikové skupiny.

Listeria může způsobit horečku, bolesti svalů, bolesti hlavy, ztuhlost šíje, zmatenost, ztrátu rovnováhy a křeče, kterým někdy předchází průjem nebo jiné zažívací příznaky.

“Invazivní infekce se šíří mimo trávicí systém. U těhotných žen může infekce způsobit potraty, mrtvě narozené děti, předčasný porod nebo život ohrožující infekci.” Kromě toho je infekce nebezpečná a někdy smrtelná u starších lidí a lidí, kteří mají imunitní systémy. “

Listeria infikuje každý rok téměř 1600 Američanů a podle Centra pro kontrolu nemocí zabije asi 260 Američanů. Většina lidí má vysokou teplotu, bolesti žaludku, nevolnost, průjem a bolesti hlavy.

