„Ty zpíváš hlasitěji, já zpívám hlasitěji“

Ewan McGregor dostal nejen cenu za celoživotní dílo, ale také spoustu lásky a obdivu během krátkého, ale emotivního ceremoniálu na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech v sobotu večer.

Během akce na Grand Celebration of Cinema v českých lázních pořadatelé a fanoušci ocenili skotského herce, režiséra a producenta předáním prezidentské ceny za celoživotní dílo. V páteční zahajovací večer festivalu si stejnou cenu odnesla Alicia Vikander, zatímco Russell Crowe byl poctěn festivalovou cenou Křišťálový glóbus.

Po vřelém přivítání McGregora ze strany hostitele následoval dobře přijatý vrchol kariéry, který znovu a znovu vyvolával smích a jásot při scénách od takových hvězdné války bytost, Miluji tě Philip Morris A samozřejmě, trainspotting.

„Je to jako sen to vidět,“ řekl McGregor publiku v hotelu Thermal, dějišti mnoha karlovarských festivalových aktivit, poté, co vyšel na pódium za bouřlivého potlesku a mnoha jásot, aby si sošku převzal. „Mým snem jako kluka bylo stát se hercem. A to je ta věc o snech, vidět ten kotouč.“

McGregor pak zavtipkoval, že bude na pódiu dělat nějakou češtinu, ale po reakci na svou češtinu se rozhodl, že to neudělá. „Někdo zavolal sanitku, protože si myslel, že mám lékařskou pohotovost,“ vtipkuje.

Místo toho se rozhodl, že věci budou krátké a jednoduché a řekl: „Moc vám děkuji, že jste tu dnes večer. Znamená to pro mě celý svět. Moc věřím v to, co děláme jako herci. Mám takové štěstí, že dělám to, co Miluji a miluji to, co dělám.“

Poté představil svůj nový film, který získal Zlatý glóbus, cenu Emmy, dvě Evropské filmové ceny a mnoho dalších cen. Ty zpíváš hlasitěji, já zpívám hlasitěji, ve kterém se objevil po boku své dcery Clary. Al-Mukarram popsal čin se svou dcerou jako zdůraznění toho, co udělal.

Poté pozve Claru na jeviště a ta řekne publiku: „Tohle je úplný sen“ a povolá režisérku Emmu Westenbergovou. „Určitě je to dcera jejího otce,“ řekl režisér o mladé herečce a popsal ji jako „neuvěřitelně talentovanou.“ Na pódiu se k nim pak přidávají další členové tvůrčího týmu, včetně veteránky nezávislé filmové producentky Christine Vachon, která letos vystupuje v Karlových Varech.

„Děkuji vám všem,“ řekl McGregor, aby to zabalil, než on a zbytek tvůrčího týmu odešli z jeviště k dalšímu velkému potlesku a jásotu.

„Ewan McGregor je jedním z nejmimořádnějších herců současnosti,“ uvedli organizátoři festivalu před ceremoniálem. Jeho rozsáhlá filmografie je jedinečnou směsí tradic britské kinematografie a vznešenosti hollywoodské produkce. Svou hereckou kariéru začal v 90. letech po absolvování Guildhall School of Music and Drama, kdy získal své první role v televizních seriálech. , začal spolupracovat s režisérem Dannym Boylem Jeho role v temné komedii mělký hřbitov (1994) mu vynesl Empire Award za nejlepšího britského herce a jejich další společný film, trainspotting (1996), mezinárodní senzace. Druhý nejúspěšnější britský film všech dob, trainspotting (Stejně jako jeho zdroj, román Irwina Welche) se stal obrovským hitem.“

McGregor a Boyle znovu spolupracovali v romantické komedii z roku 1997 Méně obyčejný životve kterém si McGregor zahrál s Cameron Diaz.

Mezi mnoha dalšími filmy karlovarský tým vyzdvihl i takové filmy odehrávající se ve světě hudby, jako jsou filmy z roku 1998 Malý hlasv režii Marka Hermanna, a drama Todda Haynese zasazené do éry glam rocku Samet je zlatý důl; Válečné drama Černý jestřáb padl (2001) od Ridleyho Scotta; Muzikál Baz Luhrmann Moulin Rouge! (2001); Romantické tajemství Woodyho Allena Cassandrin sen (2007); Citát Rona Howarda z nejprodávanější knihy Dana Browna Andělé a démoni po boku Toma Hankse (2009); a thriller Romana Polanského Spisovatel duchů (2010).

V roce 2016 debutoval Ewan McGregor jako režisér filmovou adaptací Philipa Rotha Americká pastorační, ve kterém ztvárnil hlavní roli. V roce 2017 se znovu spojil s Boylem T2 Trainspottingkterý se vrátil k hlavním postavám kultovní klasiky.

hvězdné války Fanoušci možná znají McGregora nejlépe jako Obi-Wana Kenobiho, roli, kterou ikonická osobnost ztvárnila poprvé. Star Wars: Epizoda I – Skrytá hrozba (1999) a nedávno v sérii Disney+.

McGregor získal Zlatý glóbus v kategorii Nejlepší herec v minisérii nebo televizním filmu za práci ve třetí sezóně seriálu. Fargo (2017). V roce 2021 získal cenu Emmy pro hlavního herce v limitované sérii za roli v show Netflix. Halston. Oceněno Evropskou filmovou cenou MacGregor Moulin Rouge! A Spisovatel duchů.

Ty zpíváš hlasitěji, já zpívám hlasitěji Premiéra na South by Southwest. Jedná se o road trip drama, založené na skutečných životních příbězích dvojice otec-dcera. Clara také napsala scénář společně s Verou Boulder a Robbie Custerem.

McGregor právě natáčí minisérii Gentleman v Moskvěkterou také vyrábí.

Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary zahájil v pátek večer dobový seriál Karima Ainouze Firebrand, v hlavní roli Vikander jako Katherine Parr, poslední manželka Jindřicha VIII. Jude Lawa, vklíněná mezi hudební vystoupení britského dua Morchepa & Crewe a The Band. 57. ročník festivalu potrvá do 8. července a porota bude zahrnovat Patricii Clarkson.