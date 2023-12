Filmová hnutí, která definovala kinematografii: Česká nová vlna | filmy

co to je? Ani ne tak formální hnutí, jako volná sbírka filmařů se zálibou ve vymýcení komunistů, česká nová vlna způsobila, že se spousta nosů na šedé straně země odvrátila. Železná opona. Je to jízlivé a často legrační, je to pohled na zmítající se systémy té doby, které vzešly ze slavné pražské filmové školy FAMU, která produkovala spoustu talentovaných režisérů. Když jeden z nich, Jerry Menzel („Jerry Dzim, jestli jsi John Travolta“), získal v roce 1967 Oscara za nejlepší cizojazyčný film za své komediální dílo Vlaky, které jsou pečlivě sledoványByli najednou silou i na světové scéně. Jako mnoho filmů jeho vrstevníků se i Menzelův bildungsroman inspiroval českou literaturou. Příběh mladého železničáře z druhé světové války spisovatele Bohumila Hrabala proměňuje v černou komediální klasiku podle nejlepších tradic skvělých filmů o dospělosti, s neopětovanou láskou, sexy sestřičkami a spoustou frustrovaných nacistů.