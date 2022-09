Pleťová expertka Gry Tomte se podělila o svá hlavní tajemství péče o pleť v boji proti akné a o to, jak „zestárla“

20 sekund: Jděte lehce na krusty. Vaše pleť už je na tom opravdu, ale opravdu dobře, proto se zaměřte na prevenci. Což znamená nosit SPF! Ošetření zahrnuje lehký peeling, LED peeling, enzymoterapii a dermabrazi pro udržení zdravé pokožky.

30 sekund: Věci se začínají trochu zpomalovat. Buněčný cyklus se prodlužuje, proto použijte sérum nebo pleťovou vodu s vitamínem A, které jej pomohou regulovat. Z hlediska léčby je ideální čas na představení BBL HERO, Laser Genesis nebo Needling s infuzí vitamínu A, abyste zajistili, že vaše pleť zůstane déle mladší.

40 sekund: Pokud jste to ještě neudělali, může být vhodná doba pro rezervaci pravidelného botoxu. Pevné linky jsou viditelnější a injekce proti vráskám jsou skvělým způsobem, jak je vyhladit. Je čas začít s modernizací jehel RF jehel a ošetření BBL Forever Young a také korekčního barviva a vaskulárního laseru.

padesátá léta: Růstové hormony a pohlavní hormony klesají a je čas ujistit se, že jíte zdravě, užívat EFA a hlídat si hladiny hormonů. Všimnete si, že vaše pokožka se stala více „uvolněnou“, vaše čelist je mírně ochablá a poškození sluncem bude znatelnější. Pokud jde o ošetření, nyní je čas na větší exfoliaci dvakrát ročně – a samozřejmě si ponechte RF jehly, napínání pokožky a ošetření BBL Forever Young.

šedesátá léta: Je čas vytáhnout velké zbraně. Pokud jste hru péče o pleť začali trochu pozdě, je na čase zvážit frakční lasery nebo ablační lasery, které napraví poškození sluncem. Pevně ​​věříme, že to neděláme, i když to není skutečně potřeba. Jinak techniky, které milujeme od 40 let, udrží texturu, tón a buněčné zdraví vaší pokožky v optimální funkci.