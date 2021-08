Poslední případy COVID-19, úmrtí v Ohiu, Kentucky, Indiana

Nejnovější čísla: Delta varianta řídící vlnu COVID-19 v Ohiu, Kentucky, Indiana Aktualizováno: 13:54 EST 23. srpna 2021



Případy COVID-19 opět šplhají přes Ohio, Kentucky a Indianu, poháněné variantou delta. Zde jsou nejnovější statistiky, aktualizované denně, zdravotním oddělením každého státu. OHIO (údaje k pondělí 23. srpna) Nové případy: celkem 2 775 případů: 1 890 986 nových potvrzených úmrtí ve státě: 0 nových úmrtí, celkem 20 689 * * Stát nyní aktualizuje úmrtí až po zpracování úmrtních listů, obvykle dvakrát týdně. KENTUCKY (údaje k pátku 20. srpna) Nové případy: celkem 3 869 případů: 534 430 potvrzených nových úmrtí: 6 nových úmrtí, celková míra pozitivity 7 517 12,8% *kazuistiky údaje o COVID-19 od pondělí do pátku 16:45 (údaje jako z pondělí 23. srpna) Nové případy: 1 685 celkem případů: 825 549 potvrzených nových úmrtí: 31 nových úmrtí, celkem 13 828 *stavových zpráv Údaje o COVID-19 pondělí- pátek 12:00 Údaje o vakcíně proti COVID- 19:+ Kde se mohu přihlásit Vakcína na covid19? + Získejte fakta o Vaxu: Odpovědi na otázky týkající se očkování Často kladené otázky: Kde najdu informace o stavu COVID-19 specifické pro daný stát? Web Kentucky | Jsou v Ohiu, Kentucky nebo Indianě vyžadovány masky nebo obličejové pokrývky? Ve většině míst již v Ohiu, Kentucky a Indianě nejsou masky vyžadovány. Ale teď se své masky nezbavujte. Společnosti mohou stanovit vlastní požadavky. Guvernér Kentucky Andy Bashir řekl, že masky jsou stále nutné ve veřejné dopravě, ve školách, zařízeních dlouhodobé péče a na dalších místech, která slouží těm „nejzranitelnějším“. Co to znamená být „zcela imunní“? Lidé jsou považováni za plně očkované dva týdny po druhé dávce ve dvoudávkové sérii, jako jsou vakcíny Pfizer nebo Moderna, nebo dva týdny po jednodávkové vakcíně, jako je vakcína Janssen od společnosti Johnson & Johnson. Pokud tyto požadavky nesplníte, bez ohledu na váš věk nebudete plně očkováni. Tyto plastové nosiče udrží váš očkovací průkaz COVID-19 v bezpečí | Uchovávejte očkovací kartu COVID-19 v bezpečí v úhledném obalu, nejsem restaurace. Outdoorové aktivity: Nejbezpečnější: Procházka, běh, kolečko na invalidním vozíku nebo jízda na kole venku se svými rodinnými příslušníky. Zúčastněte se malého venkovního setkání s plně očkovanou rodinou a přáteli. V maskách se zúčastněte malého venkovního setkání s plně očkovanými a neočkovanými lidmi, zejména v oblastech s vysokým přenosem do vysoké nadmořské výšky. Přeplněná venkovní akce, jako je živá show, show nebo sportovní událost Vnitřní aktivity: Méně bezpečné: V maskách navštivte holičství nebo kadeřnictví, jděte do liduprázdného nákupního centra nebo muzea nebo se zúčastněte malého krytého setkání lidé Byli plně očkovaní a neočkovaní z několika rodin. Třída intenzivních cvičení.