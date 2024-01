V Tichém oceánu byla nalezena rozsáhlá vulkanická nadstavba: ScienceAlert

Rozkládá se stovky mil podél severovýchodního okraje oblasti Melanesia v Tichém oceánu Melanéská pohraniční plošina Je to geologický hřbitov mrtvých korálových útesů a neúspěšných ostrovů.

Tato funkce je jednou z nesčetných kombinací známých jako Velké magmatické provincie. Takové geologické nadstavby jsou obvykle výsledkem masivního krvácení hornin, které je výsledkem nekonečného sesouvání a drcení tektoniky oceánských desek.

O původu hraniční plošiny Melanesia (MBP) však dlouho chyběly podrobnosti. Studie mezinárodního týmu výzkumníků vedená geovědcem Kevinem Conradem z Nevadské univerzity odhalila důležitá vodítka o vzniku MBP, která by nám mohla pomoci lépe porozumět silám, které utvářejí celou naši planetu.

Nástavba pokrývá asi 222 000 kilometrů čtverečních (85 000 čtverečních mil), o něco méně než rozloha Spojeného království.

Materiál vykopaný z jejího povrchu je dostatečný k tomu, aby ukázal, že náhorní plošina je svou povahou vyvřelá a její kamenné kosti se skládají z ochlazeného magmatu, které se uvolnilo někdy během pravidelné svrchní křídy – období datované přibližně 122 až 83 miliony let v minulosti. .

Ale důkazy o těžbě na dně oceánu nejsou tak snadné jako hledání důkazů na suché zemi. Vzácné minerály vytěžené v průběhu času naznačují, že zrod MBP nebyl zdaleka tak jednoduchý, protože za jeho původ bylo odpovědných nejméně 25 různých sopečných struktur.

Pokud by se náhorní plošina vytvořila v masivní záplavě magmatu, důsledky pro životní prostředí mohly být hluboké. Takže vědět více o stálém růstu této sopečné struktury by nám mohlo pomoci lépe porozumět všemu od změny klimatu po minulé události vymírání.

Aby Conrad a jeho tým zjistili, jak v průběhu času interagovaly kousky skládačky ze zákopů a okolních plošin, aby vytvořily MBP, použili dříve publikovaná data o poměrech izotopů a dalších formách geochemie převzatých z plošiny a okolních formací k modelování postupu plošiny. a okolní formace. Kůra, když prochází přes vysokoteplotní vlečky v plášti.

Tyto intenzivní výtrysky oteplování, známé jako horké body, zůstávají relativně konstantní, jak se kůra postupně rozjíždí. Výsledkem je bouřlivý oblak magmatu, který je protlačován slabými místy ve skále a vytváří stopy sopečné činnosti, které jsou posety řetězy ostrovů, horskými hřebeny a ponořenými stěnami podmořských hor.

Když jsou kousky poskládány, vznikne tajemný sloupec známý jako a Louisville hotspot Někde v jižním Pacifiku byly základy MBP položeny v době, kdy před 120 miliony let byli ještě dominantní dinosauři, vytékající proud magmatu, který vytvořil to, co je nyní známé jako Robbie Ridge, spolu s několika dalšími okolními podmořskými horami.

Asi o 45 milionů let později se stejná slabá část zemské kůry setkala s druhou oblastí známou jako… Hotspot Ruruto-AragoCož bylo svědkem vzniku nových ostrovů a podmořských hor. Čas ho možná stáhne do hlubin, ale jeho kořeny přispěly k budování náhorní plošiny.

Třetí hotspot Zodpovědný za to, co jsou nyní Samoaské ostrovy, by znovu aktivoval tvorbu podmořských hor a ostrovů a spustil by nové kolo sopečné aktivity asi před 20 miliony let.

Dodnes obrovské síly deformující zemskou kůru, způsobené zčásti ústupem pacifické desky pod příkop Tonga, pokračují ve formování nadstavby v procesu, který ukazuje, jak složitý může být vznik velkých magmatických provincií.

Tým označuje tyto hypotetické „vybouleniny“ kůry jako středně periferní nadstavby.

Vědomí, že pouze jedna taková superstruktura se může objevit v pulzech, když oslabená kůra proplouvá bouřemi zapuštěnými v plášti, naznačuje, že další se mohly formovat podobným způsobem, tvořit pomalu a tiše než při katastrofických sopečných erupcích.

Jejich nalezení si vyžádá nové expedice, vzorkování hlubin půlnoci při hledání dalších stop hotspotů na Zemi, které zanechávají své jizvy na povrchu.

Tento výzkum byl publikován v Země a planetární vědy dopisy.