Duševní onemocnění může znamenat zvýšené riziko srdečního infarktu a mozkové mrtvice pro osoby mladší 40 let

(CNN) Nová studie ukazuje, že dospělí ve věku 20 a 30 let s duševními poruchami mají vyšší šanci na infarkt nebo mrtvici.

a Studie byla zveřejněna v pondělí V European Journal of Prevention Kardiologie zkoumala zdravotní údaje více než 6,5 milionu lidí prostřednictvím databáze korejské národní zdravotní pojišťovny.

Lidé zahrnutí do nového Předměty studie byly ve věku od 20 do 39 let a v letech 2009 až 2012 podstoupily zdravotní screening. Jejich zdraví bylo sledováno do prosince 2018 kvůli novým srdečním infarktům a mrtvicím.

Asi 13 % účastníků trpělo nějakým typem duševní poruchy – která zahrnuje nespavost, úzkost, depresi, somatoformní poruchu, posttraumatickou stresovou poruchu, poruchu užívání návykových látek, poruchu příjmu potravy, bipolární poruchu, schizofrenii nebo poruchu osobnosti. studie.

Tito lidé jsou mladší než Studie zjistila, že 40 lidí s duševní poruchou mělo o 58 % vyšší pravděpodobnost srdečního infarktu a o 42 % vyšší pravděpodobnost mrtvice než lidé bez této poruchy.

„Už nějakou dobu víme, že duševní zdraví a fyzické zdraví spolu souvisí, ale co mě na těchto zjištěních překvapuje, je to, že tyto souvislosti byly patrné již v tak mladém věku,“ řekla Dr. vědy. vědy na University of Georgia. Ehrlich nebyl zapojen do výzkumu.

Onemocnění koronárních tepen a infarkty jsou vzácné před dosažením věku 40 let, takže velká studie, jako je tato Bylo potřeba zjistit vztah mezi duševním zdravím a tak neobvyklým jevem u mladých lidí, řekla.

Duševní zdraví a životní styl

Ehrlich uvedla, že by se ráda dozvěděla více o fyzické aktivitě a stravě zúčastněných lidí, aby lépe pochopila, zda tyto faktory mají vliv na vztah mezi stavy duševního zdraví a srdečním infarktem a mrtvicí.

„Pokud například trpíte chronickou depresí, můžete mít potíže s dodržováním zdravé stravy a dostatkem fyzické aktivity, což může časem vést ke zvýšenému riziku srdečních onemocnění,“ uvedla.

Zvýšené riziko však nelze přičítat pouze rozdílům v životním stylu, protože autoři kontrolovali faktory, jako je věk, pohlaví, vysoký krevní tlak, cukrovka, vysoký cholesterol, metabolický syndrom, chronické onemocnění ledvin, kouření, alkohol, fyzická aktivita a příjem. řekl.

Autor studie uvedl, že to neznamená, že by se životní styl měl ignorovat Dr. Yue-kyun Choi, profesor vnitřního lékařství na Seoul National University College of Medicine v Jižní Koreji.

„Zatímco životní styl nevysvětluje nadměrné kardiovaskulární riziko, neznamená to, že zdravé návyky nezlepší prognózu,“ uvedl Choi v prohlášení. Pro podporu zdraví srdce by proto měla být mladým lidem s duševními poruchami doporučena úprava životního stylu.

Změny a kontroly

Každý osmý člověk ve věku 20 až 39 let trpí nějakým druhem duševní choroby, což znamená, že velké množství lidí může být ohroženo srdečním infarktem a mozkovou mrtvicí, tvrdí autor studie Dr. Chan Soon Park, výzkumník Národní nemocnice v Soulu v Jižní Koreji. řekl v prohlášení.

Park dodal, že to může naznačovat větší potřebu zvládat psychiatrické stavy a monitorovat zdraví srdce u ohrožených.

„Pokud se nám podaří snížit počet lidí, kteří trpí chronickými duševními chorobami, můžeme v příštích letech nalézt sekundární výhody, pokud jde o počet lidí, kteří trpí srdečními chorobami,“ řekl Ehrlich.

Je důležité poznamenat, dodala, že zjištění neukazují, že by duševní onemocnění způsobovalo infarkty nebo mrtvice. Výzkum ale ukazuje na rizikový faktor, na který je třeba si dát pozor.

Ehrlich řekl, že preventivní opatření ke snížení rizika mohou být přínosem, což může zahrnovat udržování zdravé stravy a začlenění fyzické aktivity.

Choi doporučuje, aby lidé s duševním zdravím také chodili na pravidelné prohlídky.

Dodala, že tato zjištění mohou také podtrhnout důležitost řešení osamělosti.

„Mnoho lidí s duševním onemocněním zažívá sociální izolaci a osamělost a vědci už léta bijí na poplach, že osamělost škodí fyzickému zdraví,“ řekl Ehrlich.

„Úsilí o zlepšení sociální soudržnosti mezi mladými lidmi může být rozhodující při řešení rostoucího počtu kardiovaskulárních onemocnění v dospělosti,“ dodala.