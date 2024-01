CNN

Vaše novoroční zdravotní předsevzetí bude možná muset zahrnovat kontroly sluchadel.

Nošení sluchadel, pokud je potřebujete, vás může chránit před předčasnou smrtí Nová studie Byl zveřejněn ve středu v The Lancet Healthy Longevity.

„Zjistili jsme, že existuje 24% snížení rizika úmrtí u lidí, kteří používají sluchadla,“ řekla Dr. Janet Choi, odborná asistentka otolaryngologie a klinické chirurgie hlavy a krku na Keck School of Medicine of University. jižní Kalifornie. A ušního, nosního a krčního lékaře s Keck Medicine z University of Southern California.

Studie zkoumala údaje o 10 000 lidech, z nichž více než 1 800 bylo identifikováno jako ztráta sluchu, a sledovala úmrtnost v letech 1999 až 2012.

Asi 237 lidí se ztrátou sluchu uvedlo, že používají sluchadla alespoň jednou týdně, zatímco 1 483 lidí uvedlo, že nikdy nepoužili sluchadla, podle výzkumu.

Studie ukázala, že během výzkumného období nebyl žádný rozdíl v riziku úmrtí mezi lidmi, kteří sluchadla používali příležitostně, a těmi, kteří je nikdy nepoužívali, ale běžní uživatelé měli výrazně nižší riziko.

Podle studie bylo riziko úmrtí u uživatelů sluchadel nižší bez ohledu na faktory, jako je věk, rasa, příjem, vzdělání, anamnéza a stupeň ztráty sluchu.

Asi 30 milionů lidí Lidé ve věku 12 let a starší ve Spojených státech mají podle Národního institutu pro hluchotu a jiné poruchy komunikace ztrátu sluchu v obou uších.

Podle autora knihy je ale používá jen asi 15 % z těch, kteří by mohli mít prospěch z naslouchátek Dubnové studium.

„Tato (nová) studie podtrhuje kritickou roli řešení modifikovatelných rizikových faktorů nejen pro okamžitý přínos pro zdraví, ale jako účinnou strategii na podporu dlouhověkosti a celkové pohody,“ řekl Dr. Thomas Holland, vědecký lékař z Rush Institute for Zdravé stárnutí. , řekl e-mailem. Nizozemsko se výzkumu nezúčastnilo.

Naštěstí jsou nyní samonosná sluchadla dostupná bez předpisu a studie provedená v dubnu ukazuje, že mohou být stejně účinná jako ta, která poskytuje audiolog.

Nejnovější studie přidává další podporu k pochopení, že ztráta sluchu a dlouhověkost spolu souvisí, ale zůstávají otázky, proč tomu tak je, řekl Choi.

„Toto je korelační studie. Nedívali jsme se konkrétně na mechanismus za těmito asociacemi,“ řekla.

Existuje však několik hypotéz o tom, proč existuje souvislost mezi naslouchátky a dlouhověkostí.

Předchozí studie prokázaly souvislost mezi ztrátou sluchu a křehkostí a existují důkazy, že neléčená ztráta sluchu může ovlivnit sociální izolaci, demenci a sníženou fyzickou aktivitu a kognitivní funkce, řekl Choi.

„Existují také některé studie, které ukazují, že samotná sluchová deprivace – nedostatečný zvuk – může mít negativní dopad na strukturu mozku,“ dodala.

Rostoucí počet výzkumů ukazuje, že pokud zaznamenáte rozdíl ve svém sluchu, měli byste jít na zkoušku, řekl Choi.

Dodala, že na ztrátu sluchu by se nemělo pohlížet jako na „něco, co je normální součástí stárnutí a nemusí s tím nic dělat“. „Bude více studií, které prokážou, že sluchadla jsou prospěšná a mají pozitivní dopad. Všichni víme, že na konci dne to opravdu pomáhá pacientům v komunikaci a kvalitě života.“

Pokud máte ztrátu sluchu, zkuste alespoň používat sluchadla, zvláště s významnými vylepšeními v technologii, řekl Choi.

„Spousta lidí nepoužívá sluchadla, protože nechtějí vypadat starší,“ dodala. „Nechtějí být spojováni s postižením, ale ve skutečnosti to tak být nemusí.“

Holland řekl, že je důležité být proaktivní, pokud jde o řešení zdravotních rizik, zvláště když jsou snadno upravitelná jako nošení sluchadel.

Dodal: Úzce spolupracujte se svými lékaři a buďte informováni o kontrolách a sledujte svůj spánek, cvičení, výživu, příjem alkoholu, krevní tlak a hladinu cukru v krvi pro delší a zdravější život.

„Podporou partnerství s poskytovatelem zdravotní péče a přijetím životního stylu, který upřednostňuje tyto faktory, se můžete zmocnit k vybudování pevných základů pro dlouhodobou pohodu a vitalitu,“ řekl Holland.

Vysvětlení: Tento příběh byl aktualizován, aby objasnil zdroj procenta lidí, kteří používají sluchadla.