Můžete dostat vakcíny proti COVID-19 a chřipce současně, ale měli byste? Co říká věda

Jak začínají prázdniny, možná si uvědomíte, že jste si zapomněli dát vakcínu proti COVID-19 a chřipce, a teď budete sedět u stolu se svými staršími příbuznými.

Dobrou zprávou je, že na střelbu ještě není pozdě, ale co takhle je vyřadit oba najednou? Tvrdí to americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí Toto je možnostAle měli byste?

Nedávná studie údajů Medicare zjistila, že existuje mírné – ale stále velmi vzácné – zvýšení rizika mrtvice u starších dospělých, kteří jsou očkováni vysokou dávkou proti chřipce a současně očkováni proti COVID-19. Riziko bylo asi 3 mrtvice na 100 000 dávek bivalentní vakcíny COVID od společnosti Pfizer a asi 3 přechodné ischemické ataky na 100 000 dávek bivalentní vakcíny proti COVID společnosti Moderna. Jiné studie nenalezly stejné riziko, což přimělo CDC a FDA k prohlášení, že v současné době se jejich doporučení ohledně vakcín nemění. Vakcíny COVID-19 byly letos aktualizovány tak, aby se zaměřovaly na jeden kmen koronaviru namísto dvou.

Kromě toho se zdá, že mít oba výstřely současně je stejně dobré Zvyšte pravděpodobnost, že zažijete dočasnou reakci na výstřely; Nejčastější příznaky hlášené u A Vládní studie Byla to únava, bolest hlavy a svalů.

Ředitel Centra pro kontrolu a prevenci nemocí Dr. Mandy Cohen pro CNN řekl, že nejdůležitější je, aby lidé vůbec dostali vakcíny – a že na začátku sezóny respiračních virů je na to vhodná doba.

„Je určitě přijatelné dostat více vakcín ve stejný den,“ řekl Cohen. „Promluvil bych si s vaším lékařem nebo sestrou o tom, co je pro vás to pravé.“

Ale co účinnost? Ovlivňuje užívání těchto dvou dávek společně, jak dobře účinkují?

Zde může být pozitivní.

Malá studie prezentovaná na nedávné konferenci Vaccine 2023 v Bostonu zjistila, že zdravotničtí pracovníci, kteří dostali bivalentní chřipku a vakcíny COVID-19 ve stejný den, měli vyšší protilátkovou odpověď ihned poté, co je dostali, a také o šest měsíců později ve srovnání s lidmi. kdo ne. Kdo dostal své záběry v různých dnech.

Susanna Barouch, studentka střední školy v Cambridge ve státě Massachusetts, která výzkum vedla, uvedla, že věří, že podávání dávek ve stejnou dobu může stimulovat imunitní systém, aby na dávky reagoval silněji. „Vakcína proti chřipce mohla být adjuvans pro vakcínu Covid,“ řekla.

Nebyla to však jediná studie, která se touto otázkou zabývala, a další studie došly záhadně k opačnému závěru nebo nezjistily žádný rozdíl mezi podáváním vakcín společně nebo jedné po druhé.

Toto je jedna z prvních studií, která zjistila, že společné podávání zvyšuje hladiny protilátek, a Barouch říká, že její výsledky je třeba replikovat, než budou přijaty jako fakt.

„Určitě, řekl bych, že to ještě není vyřešeno,“ řekl Stephen Moss, výzkumník z University of Michigan.

Moss vedl A Nedávná studie Která porovnávala reakce neutralizačních protilátek 53 izraelských zdravotnických pracovníků, kteří dostali bivalentní vakcíny proti Covid-19 samostatně nebo s vakcínou proti chřipce.

Vzorky krve odebrané zdravotnickým pracovníkům byly stejně schopné zabránit virům Covid-19 a chřipce v infikování buněk, ať už dostali vakcíny společně nebo odděleně.

Studium z Nizozemska Publikováno v červnuBylo zjištěno, že protilátky po společné aplikaci vykazovaly mnohem nižší neutralizační schopnost ve srovnání s kontrolní skupinou, která dostávala své vakcíny odděleně.

Většina studií společného podávání zjistila buď „mírné zvýšení, mírné snížení nebo vůbec žádnou změnu“ hladin protilátek, řekl Moss.

Co to znamená, říká, je to, že z širší perspektivy veřejného zdraví je pravděpodobně dobrý nápad doporučit lidem, aby dostali obojí najednou.

„Omezuje návštěvy lékaře. Snižuje počet setkání se zdravotnickým systémem, které musíte mít. Také snižuje počet dní, kdy se po vakcíně cítíte unavení. Takže to musíte absolvovat jen jednou a ne dvakrát.“ „Řekl Moss..

Nedávná velká studie vědců ze společnosti Pfizer, která se zabývala zdravotními výsledky u lidí, kteří dostali vakcínu proti chřipce a COVID-19 společně nebo odděleně, je uklidňující, a zjistila mezi těmito dvěma skupinami jen malý rozdíl.

a Studie zjistila Míra hospitalizací, návštěv na pohotovosti a návštěv lékaře byla mezi oběma skupinami podobná. Celkově byla u skupiny, která dostala obě dávky současně, o něco pravděpodobnější, že navštíví lékaře nebo pohotovost kvůli Covid-19, ale méně pravděpodobně bude potřebovat lékařskou péči pro chřipku, což naznačuje, že získání obou dávek dohromady vedlo ke zlepšení imunitní ochrany proti infekci. chřipka. .

Jak tedy dostanete své vakcíny, závisí do značné míry na osobních preferencích, ale Dr. William Schaffner, odborník na infekční choroby z Vanderbilt University, říká, že jejich házení dohromady dává velký smysl, zvláště v tomto období sezóny.

„Jen bych všem připomněl, že vakcína, která je odložena, je často vakcína, která není nikdy přijata, protože musíte vynaložit další úsilí, abyste ji mohli začít,“ řekl.