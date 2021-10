Piers Morgan po smutném výstřelu rozbil golfový míček ve slavném hotelu St Andrews

Piers Morgan havaruje golfový míček v ikonickém hotelu na Old Course v St Andrews po děsivém výstřelu během turnaje celebrit.

Kontroverzní televizní osobnost 17. jamky včera odešla ze světově proslulého hřiště v rámci Alfred Dunhill Links Championship.

Diváci ale nechali tyč, poté, co šestapadesátiletý mladík zastavil svůj úvodní švih mimo hrací plochu, když míč narazil do hotelu Old Course.

„Co se to tam děje? Proč to ticho?“ Zeptala se Pearce krátce poté, co se míč odklonil.

Bývalá hvězda Good Morning Britain se usmívala, když mu smečka dala další míč, aby dostal druhou ránu do střely.

„Diváci chtějí další,“ řekl Pierce publiku.

A okamžitě to prorazilo od komentátorů, kteří poskytovali pokrytí Sky Sports.

“To by mohlo zítra udělat titulní stránky,” řekl a dodal: “Myslím, že to bylo 406 nebo 408, že?”

Pokud, stejně jako my, milujete pořádnou dávku celebritních drbů, jsme pro vás připraveni. Od Lauren Kellyové a Jani Godleyové po Gordona Ramsaye a sira Roda Stewarta je náš týdenní bulletin Showbiz nabitý nejnovějšími zprávami o vašich oblíbených hvězdách ze Skotska i mimo něj. Registrace nemůže být jednodušší! Jednoduše zadejte svou e -mailovou adresu do pole v horní části stránky nebo kliknutím sem zobrazíte naši širokou škálu zpravodajů.

Oficiální twitterový účet Sky Sports se dokonce připojil k zábavě a k titulku přidal úryvek: „Postarejte se o okna, chodníky …“

Poté Pierce hladový po tweetu pokračoval v přidávání vlastního klipu svého mnohem lepšího bodnutí do drive-thru brzy poté.



Obrazový kredit: Getty Images



Napsal: „Pokud se vám to nejprve nepodaří … zkuste to znovu …

Morgan hrál profesionální turnaj ve St Andrews se skupinou slavných přátel a nemohl se dočkat, až předvede, že je ve vítězném týmu.

Pierce hrál s Ruudem Gullitem a Jimmym Redknappem, kteří úspěšně vyzvali legendární hráče kriketu Shane Warrena a Michaela Vaughana k zápasu.

Po vítězství svého týmu se Morgan vrátil na Instagram, aby se pochlubil svým následovníkům a napsal: „BREAK: Fotbalové legendy porazily kriketové legendy ve svých vlastních zrcadlech ve výzvě hikorového klubu @dunhilllinks.

“Rád jsem byl ve vítězném týmu @ruudgullit @jamee.redknapp – a hodně štěstí příště @shanewarne23michaelvaughan.”

Alfred Dunhill Links je vysoce uznávaný golfový turnaj pořádaný v St. Andrews od roku 2001.

Kromě Morgana letos mezi další velká jména patří Gary Lineker, Michael Douglas, Samuel L. Jackson, Matthew Pinsent, Hugh Grant, Justin Timberlake a Michael Phelps.

Nenechte si ujít nejnovější zprávy z celého Skotska i mimo něj – přihlaste se k odběru našeho denního zpravodaje zde.