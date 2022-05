Coco Gauff miluje bahno. skutečně.

Podívejte se také trochu hlouběji a hlína může Gauffovi poskytnout mnoho výhod, které bere. Se svými 5 stop 9 je průměrnou výškou mezi nejlepšími kluky současnosti, ale má dlouhé nohy. To jí může pomoci pokrýt spoustu země v několika rychlých krocích, ale může to pro ni ztížit míče, které zůstávají nízko na trávě a tvrdých místech.

Pokud je v prvních třech hrách Gauffa společný bod, je to to, jak často vyčnívají. Míče dopadnou na hlínu a odrážejí se přímo do zóny úderu, což jí dává řadu rychlých míčů s vysokým pásem, na které může hrát, přičemž využívá zlomek vteřiny navíc, který jí dává bahno, aby udržela nohy nebo sklouzla do pozice.

Vždy agresivní a honící forhendy, nevyhnutelně udělá svůj díl chyb, ale zatím měla více vítězných než neúmyslných faulů, což je vždy dobré znamení pro každou hráčku. Málokdy to vypadalo nevyváženě.

„Moc mě baví uklouznout,“ řekla. „Myslím, že mi to pomáhá rychleji se zotavit po dopadech míče. A také, myslím, hraji opravdu tvrdě forhendem, takže si myslím, že bahno odhodí míč výš.“

Dvacetiletá Anisimová také strávila většinu svého dětství na Floridě, ale řekla, že se na antuce stala mnohem pohodlnější, protože hrála hodně juniorských turnajů v zemích Latinské Ameriky, kde je červená antuka také běžnější než on. . Nachází se ve Spojených státech amerických.

Anisimová je nebezpečný return, schopný potrestat pomalé podání, zejména polosmrtícím bekhendem. Také ví, že její chodidla a pohyb mohou být nejslabší částí její stále se vyvíjející hry a vyšší body na antuce nevyhnutelně vyžadují, aby pokryla větší plochu. Clay činí jeho slabost méně zranitelnou.

„Dává mi to víc času,“ řekla o bahně po vítězství nad Máchovou. „Tvrdé kurty mohou být někdy velmi rychlé.“