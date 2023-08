Překonání pomalého tempa transferu technologií na Slovensku

Odborníci vidí mnoho překážek lepšího transferu technologií na Slovensku, koncepčních i praktických.

Velikost písma: A – | A + Komentáře jsou zakázány

Neplodnost postihne ročně více než 48 milionů párů po celém světě a asistovaná reprodukce in vitro fertilizace (IVF) je jednou z nejúčinnějších léčebných metod, její úspěšnost není vysoká a liší se v závislosti na mnoha faktorech.

Ale nová technologie vyvinutá týmem se slovenskými výzkumníky pomáhá podstatně zvýšit úspěšnost.



Článek pokračuje po videoreklamě Článek pokračuje po videoreklamě

Technologie vyvinutá Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košicích, Univerzitou Komenského v Bratislavě a Masarykovou univerzitou v Brně, Česká republika, zaujala český fond, který vlastní FABA Capital. Práva na to.

Medová laboratoř Laboratoř vyvinula ověřenou metodu pro stanovení antibakteriálních vlastností medu. Slovensko se stalo prvním členským státem EU, který nabízí včelařům a spotřebitelům akreditovanou metodu zjišťování antibakteriální aktivity medu jako komerční službu. „Cílem našeho projektu je na jedné straně komercializovat výsledky výzkumu poskytováním laboratorních testů medu, ale zároveň poskytnout včelařské komunitě možnost zhodnotit svůj hlavní včelí produkt, med. Spotřebitelé mají možnost získat med, který prokazuje antimikrobiální potenciál,“ uvedl Juraj Majdan z Honey Laboratory.

Je to však jeden z mála transferů duševního vlastnictví ze slovenského vzdělávacího sektoru v posledních desetiletích, což poukazuje na to, co odborníci říkají, je špatný systém transferu technologií v zemi.

„Vzhledem k počtu akademických institucí a počtu vědeckých výzkumných pracovníků by slovenské akademické instituce měly každoročně vytvořit desítky případů úspěšně komercializovaných technologií formou převodu nebo licencování práv k užívání duševního vlastnictví,“ Miroslav Kubiš, Science and Technology Information The Slovak Spectator řekl vedoucí odboru transferu technologií Centra ministerstva školství v Bratislavě (CVTI SR).

Odborníci viní z omezeného transferu technologií vágně formulované zákony a nedostatek finanční podpory a pobídek pro akademické instituce.

Natalia Molnorová, manažerka transferu technologií a duševního vlastnictví ve Knowledge-How Centre Slovenské technické univerzity (STU) v Bratislavě, popsala transfer technologií jako proces spolupráce mezi zúčastněnými stranami, který vede k úspěšné komercializaci inovativní technologie.

Ale „toto je rozvíjející se příběh a Slovensko je na začátku toho příběhu,“ dodal.

Země, jak poznamenává, značně zaostává za západními státy, ale stále více za svými nejbližšími sousedy, jako je Česká republika a Maďarsko.

Související článek

Související článek Inovace je údajně nejlepším řešením pro označení „Datra Tiger“ Přečtěte si více

To je problém, protože, jak vysvětluje, aktivní transfery technologií jsou hnací silou inovační ekonomiky země a mají pozitivní dopad na zlepšení životní úrovně.

„Obecně to pomáhá posilovat konkurenceschopnost, pomáhá regionům rozvíjet se a komunitám prosperovat,“ řekla Molnárová.

Začalo to v Americe