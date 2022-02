Ředitel CDC: Studie dosud neukazují podproměnnou BA.2, která se vyhýbá současným vakcínám více než omikron

Ředitel Centra pro kontrolu nemocí Dr. Rochelle Walinsky ve středu uvedla, že odborníci ještě neviděli studie naznačující, že se subalternativa Omicron BA.2 vyhne. COVID-19 Sérum Větší ochrana než původní kmen omikronů.

„Pokud jde o rané studie, neviděli jsme žádné studie, které by naznačovaly, že je nebezpečnější, a neviděli jsme studie, které by naznačovaly, že se vyhne našim vakcínám více, než to již udělal Omicron – a ve skutečnosti budou naše vakcíny fungovat. stejně dobře jako omikron,“ řekl Walenský Bílý dům Briefing týmu reakce na COVID-19.

DVA PŘÍPADY STEALTH OMICRON COVID VARIANT BA.2 HLÁŠENÉ VE STÁTU WASHINGTON

Nyní se tvoří Omicron 99,9 % nových případů COVID-19.

Podle Walenského genetické monitorování detekuje pokles BA.2 o „asi 1,5 %“ v USA“

„To se samozřejmě v různých částech země liší, ale jde o jednu z – 1,5% projekce sekvencí, které vidíme,“ vysvětlil jsem.

Zdůraznila, že je známo, že BA.2 má „skromnou výhodu přenosu“ oproti BA.1 – ačkoli je to „téměř výhoda přenosu“ mezi variantami omikron a delta.

„Pokud jde o to, jak očekáváme, že to ovlivní případy: Na mnoha místech, kde jsme BA.2 dosud viděli, případy nadále klesají, i když pomaleji,“ dodal Walinsky.

„V některých zemích, jako je Dánsko, případy spojené s BA.2 vzrostly, ale je to také v kontextu zmírňujících strategií, zmírňujících opatření, a proto to v současnosti držíme mezi příčinami,“ řekl.

Potvrzené případy „krádeže“ pod omikrony v severovýchodních zemích: zprávy

Případy BA.2 byly hlášeny v Země po celé zemiJako WashingtonNew York, Connecticut, Kalifornie a v poslední době Florida A Illinois.

„Skrytá“ verze Omicron Má genetické vlastnosti, které znesnadňují její odhalení. I když mnohé zůstává neznámé a již není problémem.

a Světová zdravotnická organizace (WHO) Říká, že vyšetřování BA.2, které bylo nalezeno v nejméně 40 zemích, „by mělo být prioritou“.

„Od 24.01.2022 v mnoha zemích narůstá počet potomků BA.2, který se liší od BA.1 v některých mutacích, včetně spike proteinu. Výzkumy BA.2 vlastností, včetně únikových Imunitní vlastnosti a virulence , měla by být dána přednost nezávisle (relativně) BA.1,“ uvedla agentura Na jejích webových stránkách .

Od listopadu více než třicet zemí nahrálo téměř 15 000 genetických sekvencí z BA.2 do GISAID, globální platformy pro sdílení dat o koronaviru.

U BA.2 doporučují lékaři učinit stejná opatření jako u omicronu: Očkovat a posilovat Sociální distancování, pobyt doma, když je nemocný, a dodržování pokynů veřejného zdraví ohledně nošení roušek.

