The Last Men of the Moon: Příběhy přeživších astronautů Apolla

V listopadu NASA doufá, že vypustí Artemis 2, první pilotovanou lunární expedici za více než 50 let. Doufá, že nový program povede k tomu, že astronauti budou žít na Měsíci v tomto desetiletí. Čína také doufá, že do roku 2030 budou lidé na Měsíci.

Ale Aldrin byl stále hrdý na svůj úspěch. O mnoho let později, když byl 72letý Aldrin konfrontován mužem, který tvrdil, že Apollo 11 byla propracovaná lež, udeřil ho pěstí do čelisti.

Jeho jméno vešlo do povědomí nových generací jako inspirace pro Buzz Lightyear z filmové série Toy Story. V lednu 2023 se ve věku 93 let počtvrté oženil.

Když o tom okamžiku mluvil, Anders řekl: „Přišli jsme celou tu cestu, abychom prozkoumali Měsíc, a to nejdůležitější, co jsme objevili, je Země.“

„Jeho krása…ostrý kontrast mezi temnotou vesmíru a měsíčním horizontem…nikdy na to nezapomenu. Bylo to tak dramatické.“

Ale to hrálo další důležitou roli v průzkumu Měsíce NASA. Po přistání Apolla 11 v roce 1969 to byl Duke – ovládající řízení mise jako kapslový komunikátor – kdo nervózně čekal na druhém konci linky, když Neil Armstrong řekl: „Houston, tady základna klidu. Eagle přistál.“

„Pro přistání si vybrali místo poblíž jižního pólu, protože pokud by na Měsíci byl nějaký led, bylo by to v této oblasti. Takže to bude těžké – protože nahoře je to opravdu těžké. Ale zvládneme to práce.“ „.