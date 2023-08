Domácí ekonomika – Grand Forks Herald Pie Bake-off: Debbie Todhunter má ráda cestování, hraní a pečení – Grand Forks Herald

GRAND FORKS – Bylo 11 hodin v Grand Forks, když reportér Herald hovořil s Debbie Todhunterovou. Ale pro ni to bylo šest večer – Todhunter byl v Česku na červenec s manželem, navštěvoval přátele a žil „jako místní“.

Todhunter a její manžel Paul rádi cestují po celé zemi a po celém světě. Když Paul pracoval jako profesor geografie na UND, odcestovali do Norska na dvousemestrální výuku a od té doby se opakovaně navštěvovali.

Přátele, které si našli v Norsku a České republice, získali prostřednictvím kostelů v oblastech, které navštívili. A v rámci hranic USA jim odříznutí silnic umožňuje „komunikovat s lidmi po celé zemi“.

Todhunter patří mezi 15 pekařů, kteří budou letos v létě soutěžit v soutěži Home of Economy-Grand Forks Herald Pie Bake-off, která se snaží najít nejlepší pekaře v oblasti. Vítěz turnaje, který začíná 28. srpna a potrvá čtyři týdny, získá minimální cenu 1 000 $. Vítěz obdrží heraldický šek v hodnotě 500 USD na jméno pekařova obchodního sponzora a také výběr ze dvou cen Home of Economy: buď trezor v hodnotě 1 400 USD, nebo dárkovou kartu v hodnotě 500 USD.

Todhunter – kterého sponzoruje Harry’s Steakhouse of Grand Forks – není cizí pečivo. V roce 1995 vyhrála hlavní cenu za pekařskou akci, kterou si pamatují prostřednictvím United Hospital, což je nyní Altro, kde pracovala jako registrovaná zdravotní sestra až do svého odchodu do důchodu v roce 2020.

Baví ji vaření, ale preferuje pečení sladkých věcí, které zvládne každý, jako jsou koláče, dorty, sušenky a brownies.

Todhunter se rozhodla zúčastnit se letošní letní party pečení, protože se těší na dobrodružství, které z ní vzejde. Říká, že je to příležitost pro každého ukázat, co umí, a bylo by dobré, kdyby to řekla ostatním.

„Miluji vyprávění příběhů, takže každá příležitost k vyprávění příběhu, dobrodružství nebo něčeho jiného je zábava,“ řekla.

Todhunterova láska k vyprávění je evidentní v její herečce.

„Mám touhu hrát na jevišti,“ řekla. „Čekám, až se to dozvím, ale nemyslím si, že George Lucas nebo Steven Spielberg v dohledné době do Grand Forks přijedou.“

V průběhu let udělala mnoho her a muzikálů v divadle Fire Hall Theatre a Frost Fire. Některé z jejích oblíbených rolí byly Maria Merelli v „Lend Me a Tenor“, Abby Brewster v „Arsenic and Old Lace“ a Widow Paroo v „The Music Man“.

Co se týče toho, co upéct do začátku pečení, Todhunterová zvažuje, že by udělala francouzský hedvábný koláč, který trochu „upravuje“, aby byl výjimečný. Smetanové koláče jsou její oblíbené, ačkoli její manžel miluje ovocné koláče.

„Můj manžel rád říká, že je to ovocný koláč,“ řekla, „a já jsem žena se smetanovým koláčem.“