To vše přineslo zprávy v Entertainment from the South (12

To je umocněno pro vzrušení, protože v první části se objevuje kratší verze ‚Aga Naga‘, zobrazující první setkání Karthi’s Vandiyathevan a Trisha’s Kundavai. Bonyen Sylvan 2 Napsal ji Mani Rathnam s Elangi Kumaravel a B Jeyamohan a produkují ji Rathnam spolu se Subaskaranem z Lyca Productions.

Madhyamam.com nedávno zveřejnil seznam nezapomenutelných postav z malajálamského filmu. Prvních deset postav bylo vybráno z více než 10 000 osobností a hlasovali o nich významní členové společenské a politické sféry a nedávno byly odhaleny. Mammootty do Amarama od Akuti Obsadil první místo, za ním Mohanlalův Sethumadhavan Keridam a Shobhana’s Ganga z Manichitratazhu. Mammootty a Mohanlal se znovu objevili na spotech 4 a 6, zatímco postavy v podání Fahadha Faasil, Manoj K. Jayan, Thilakan, Jagathi a Manju Warrior dostaly další místa.

Nani hraje Dhahraniho v novém venkovském avatarovi DasaraJe to opilec, který se v opilosti odváží, ale je naivní, když je střízlivý. Trailer slibuje násilný epos se spoustou krveprolití. Zatímco trailer neodhaluje, co způsobilo Dhahraniho výbuch, je zřejmé, že povstal, aby vedl důležitý boj o moc v uhelných dolech Singarini.

O dalším filmu Nagathalli Chandrashekhar se říká, že je to trojúhelníkový milostný příběh ve stylu kultovní klasiky Amerika! Amerika! (1997). Ve filmu, který ještě nebyl pojmenován, hraje Nirup Bhandari Ranji Taranga (2015) Sláva a Shanvi Srivastava. Pruthvi Ambar z deyaa (2020) K filmovému štábu se přidala sláva. Film je prý poctou Amerika! Amerika! Velká část filmu se bude natáčet v Seattlu. Manu Moorthy, který složil hudbu ke kultovní písni, se vrací ke spolupráci s Chandrashekhar, kameramanem je SK Rao.

Lijo Jose Pellissery’s byl chválen kritiky i publikem Nanpakkal Nerathu Mayakkam Byla mu dána další pečeť souhlasu; Tentokrát z New York Times. Hvězda Mammootty si vysloužila první pětku v mezinárodním seznamu hraných filmů. Mezi další filmy na seznamu patří francouzský film JumboNorský film Lidský postojčeský film Domácí a britský film nabídka.

Film režíruje Srikanth N Reddy, ve filmu hraje Sree Leela a produkují ho Suryadevara Naga Vamsi a S Sai Soujanya. Mezi technický personál patří Dudley jako kameraman, Naveen Noli jako střihač a AS Prakash jako produkční designér. Premiéra filmu je naplánována na 29. dubna.

Jagish Obchody Raghavendra, Který byl dříve zamýšlen jako přímá verze OTT a nyní se má objevit na obrazovkách 28. dubna. Režie Santhosh Anandram Rajakumara A Yuvaratna slávy, film sleduje život 40letého svobodného kuchaře. Produkoval Vijay Kiragandhur pod Hombale Films, hraje Shwetha Srivastava z Jednoduchý milostný příběh aji on (2013) Sláva. Má hudbu od B Ajaneesh Loknath.

Další se jmenuje Arulniti Kazhuvethi Moorkan (tamilština)

Arulniti připravovaný film Kazhuvethi Moorkan Bude to s C Gauthama Raj Ratchasi sláva. Po zveřejnění filmového plakátu herec oznámil název filmu na sociálních sítích. Také hraje Dushara Vijayan of Natchithram Nagargyradu slávu, film je podporován společností Olympia Films Ametha Kumara.

Odehrávající se v Ramanathapuram, country umělec Munishkanth a Sharat Lohitashwa Wiar Kannan, herci v Ramanathapuram. Technický štáb filmu tvoří D. Imman jako hudební skladatel, Sridhar jako kameraman a Nagauran jako střihač.