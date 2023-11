Wilders volí v Nizozemsku: Středopravá strana svou roli ve vládě vylučuje

před 2 hodinami

„Velkými vítězi těchto voleb jsou Strana svobody a Strana svobody [new centrist party] „Národní bezpečnostní rada,“ řekla nizozemské televizi, „ale umožníme vytvoření středopravé vlády, takže to podpoříme a nebudeme tomu bránit.“

Yesilgozová však zdůraznila, že její strana bude připravena sehrát konstruktivní roli tichého partnera při podpoře menšinové vlády v parlamentu. 24 křesel by jí ve skutečnosti dalo pracovní většinu.

Wilders řekl, že je velmi zklamaný rozhodnutím strany, které si stěžoval, že bylo přijato „bez účasti na vyjednávání na minutu… a myslím, že to není ani to, co voliči strany chtějí.“