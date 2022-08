Zdeněk Štybar zklamaný, že neukončil dlouhé sucho v Kolem Polska

”]“filtr”: {” nextExceptions „:“ img, blockquote, div „,“ nextContainsExceptions „:“ img, blockquote „}}“>

Nenechte si ujít okamžik z Paris-Roubaix a Unbound Gravel, Giro d’Italia, Tour de France, Vuelta a España a vše mezi tím, když > „,“ name „:“ in-content-cta „,“ napište „: „link“}} „>Připojit se +.

Zdeněk Štybar (Quick-Step Alpha Vinyl) se v úterý bolestivě přiblížil ukončení nejdelšího sucha své kariéry a působivým více než tříkilometrovým útokem zahájil čtvrtou etapu Kolem Polska.

Český jezdec naposledy vyhrál závod, když zdolal etapu na Vuelta a San Juan Internacional 2020. Kdyby vyhrál čtvrtou etapu, bylo by to jeho první vítězství po dvou a půl letech.

Zatímco v posledním kilometrovém závodě měl solidní náskok, stoupání do kopce jeho tempo zničilo. To umožnilo týmu Emirates, který zoufale touží po vítězství, zatlačit je necelých 200 metrů od cíle a dovést Pascala Ackermanna k vítězství.

Přečtěte si také:

„Byl to zcela spontánní útok,“ řekl Stepbar. „Dnes ráno jsem se podíval na poslední kilometry, takže jsem věděl, co mám čekat, otočil jsem buď všechno, nebo nic, a také si uvědomoval, že v mnoha zatáčkách můžu vrazit pár sekund do pelotonu. Ale na velkých silnicích v poslední kilometry byly protivětry a tam jsem ztratil čas.

„Jsem zklamaný, protože vítězství bylo těsné, ale na druhou stranu jsem si to užil a jsem rád, že jsem mohl být u toho po zdravotních problémech, které jsem měl. Jsem rád, že se zase cítím pohodlně a zase si užívám závodění.“

Mezi zdravotní problémy, na které poukazuje, patří nepravidelný srdeční tep, kterým trpěl v minulosti a byl léčen operací v dubnu 2021. Letos v květnu se také nakazil COVID a více než dva měsíce byl mimo soutěž.

Je v posledním roce své smlouvy s týmem Quick-Step Alpha Vinyl, a protože tým není připraven nabídnout mu prodloužení, závodí o budoucnost své kariéry.

V tomto světle mělo úterní vítězství mnohem větší cenu než prize money a prestiž.