Třetí spouštěcí test: Dostanete 4 1400 šeků?

Prezidenta Joe Bidena 9 1,9 bilionu koronárních virů Třetí kolo poskytne federální spouštěcí kontroly milionům Američanů. Přestože zákonodárci na obou stranách uličky vyjádřili podporu plánu, panuje jen malá shoda ohledně toho, kdo by měl mít nárok na 4 400 přímých plateb.

Demokraté v Kongresu pan Pokračují v provádění Bidenova plánu pomoci prostřednictvím procesu zvaného smíření rozpočtu, který umožní Senátu projít iniciativou bez podpory jakýchkoli republikánů. Jak bude postupovat, budou sněmovní a senátní výbory projednávat výdajové priority dříve, než bude zákon přijat a bude se o něm hlasovat. Podle ekonomů společnosti Goldman Sachs se to očekává tento víkend.

4. února Senát schválil Bipartisanský plán Představili jej demokratický senátor Joe Munchin a republikánská senátorka Susan Collins, aby zabránili „občanům s vysokými příjmy“ v dalším kole soudních řízení. Je však třeba poznamenat, že tento systém nedefinuje „vysoký příjem“. Collins ve svém prohlášení uvedl, že tento krok zajistí přijetí šeků „pro nejpotřebnější bojující rodiny“.

Tento pozměňovací návrh „činí nejistým, zda všichni demokraté Senátu podpoří celý plán prezidenta Joe Bidena.

Co říkají odborníci o příštím spouštěcím testu, kdo se může kvalifikovat.

Proč jsou limity příjmů problémem?

První dva vládou vyvolané šeky – 200 200 $ za první kolo a 600 $ za druhé kolo – rovněž stanovují limity příjmů, což znemožňuje rodinám s vysokými příjmy platit. V předchozích dvou kolech dostávali plné platby jednotlivci vydělávající až 75 000 USD a manželské páry vydělávající až 150 000 USD.

Ti, kteří měli vyšší příjmy, měli nižší příjmy, protože příjmy rostly, dokud nebyly zcela odříznuty platby rodinám s vysokými příjmy. V prvním kole je fáze 000 99 000 pro svobodné jednotlivce a 000 198 000 pro manželské páry.

Ve druhém kole byla fáze mírně nižší – 000 87 000 na osobu za rok a 4 174 000 na manželský pár. Ale šlo o drobnou operaci šeků, která snížila zákon o 5% u obou šeků za každých 100 $ získaných nad hranici příjmu pro plné platby.

Nedávný ekonomický výzkum naznačuje, že mnoho domácností se středními a vysokými příjmy je finančně zabezpečeno. To vyvolalo debatu mezi zákonodárci a odborníky o tom, zda by se přímý příjem měl zaměřit na rodiny s nízkými příjmy, které pravděpodobně budou nadále pociťovat ekonomický dopad. Mezinárodní šíření koronového viru.

Rodiny, které vydělaly méně než 000 78 000, ročně rychle utratily své druhé spouštěcí kontroly poté, co je dostaly v lednu, zatímco ty, které vydělaly nad tuto úroveň, většinu peněz popadly. Výzkum Opportunity Intelligence Economic Tracker je nezisková skupina vedená harvardským profesorem ekonomiky Rajem Chettym.

„Od poloviny června recese v pracovních příležitostech pro rodiny s vysokými příjmy skončila – zaměstnanost zůstává stejná jako před epidemií,“ řekl Michael Stefner, ekonom s příležitostnými informacemi, který řekl CBS Moneywatch.

Existují nové limity příjmů pro získání šeku?

Ještě ne – nic nerozhodlo. Přesto, pane Biden má zjevení Možnost vyjednávatPrezident trval na 1400 šecích a řekl, že je připraven zaslat šeky lidem, kteří potřebují další pomoc.

Tím se snižuje hranice příjmu demokratů a mohou se kvalifikovat jednotlivci, kteří vydělávají 50 000 USD nebo méně, stejně jako manželské páry, které vydělávají 100 000 USD nebo méně. Podle Na Washington Post. Pokud k tomu dojde, miliony rodin, které obdržely předchozí dvě spouštěcí kontroly, nebudou mít nárok na třetí.

Například IRS uvedla, že poslala 30 milionů dolarů na platby domácnostem, které vydělaly více než 75 000 dolarů během prvotních kontrol spouštění. Podle limitů příjmů oznámených Washington Post by mnoho z těchto domácností nemělo nárok na úplných 4 1400 šeků.

8. února však domácí demokraté odsunuli tyto spodní limity a navrhli ponechat limity příjmů na stejné úrovni jako předchozí kontroly. Tím bude zajištěno, že 4400 úlev bude poskytnuto jednotlivcům, kteří vydělávají 75 000 USD nebo méně, zatímco páry, které vydělávají 150 000 USD, obdrží 8800 úlev. Tyto příspěvky budou odečteny jednotlivcům vydělávajícím 100 000 USD a párům vydělávajícím 200 000 USD za příjem nad tuto úroveň.

Pan. Biden uvedl, že nedovolí, aby byl příspěvek osoby snížen na 4400, ale prokázal flexibilitu v limitech příjmů.

„Nyní probíhá debata o tom, jak bude tato brána vypadat. Rozhodnutí nebylo dokončeno,“ uvedla tisková mluvčí Bílého domu Jen Zaki.

Co říkají odborníci?

Zatímco analytici z Wall Street neprovedli mnoho změn, Goldman Sachs očekává stejné limity příjmů jako první šeky – 000 75 000 pro jednotlivce a 000 150 000 pro manželské páry.



Někteří zákonodárci ustupují od omezování plateb na malou skupinu, jako je senátor Bernie Sanders, který je nezávislý na Vermontu.

„Je absurdní, že by si někteří demokraté měli myslet, že pracovník vydělávající 52 000 $ ročně je„ příliš bohatý “a nezíská plnou dávku 2 000 $, kterou jsme slíbili,“ napsal na Twitteru 7. února.

Kdy dostanu 4 1400 šeků?

Analytici tvrdí, že ne několik týdnů. Sněmovny a výbory Senátu musí nejprve vydat zákon a hlasovat.

“V tomto okamžiku se dozvíme více podrobností, množství a načasování konkrétních pravidel,” poznamenali ekonomové společnosti Goldman Sachs. „Avšak vzhledem k tomu, že Senát pravděpodobně přijme verzi zákona o osvobození od vlády, klíčové rozhodnutí může zůstat nevyřešeno ještě několik týdnů.“

Podle analytika společnosti Heights Securities Huntera Hammonda bude do konce března pravděpodobně spuštěn spouštěcí balíček ve výši 1,5 bilionu dolarů na 2,25 bilionu dolarů. “Očekáváme, že dojde k napětí ohledně celkových nákladů z politického a ekonomického hlediska,” řekl.

Zákonodárci dohlížejí na vypršení rozšířených dávek v nezaměstnanosti ke dni 14. března, které zahrnuje dalších 300 $ v týdenní federální pomoci v nezaměstnanosti. Goldman Sachs však poznamenal, že to může „trvat do konce března, pokud to nepůjde hladce“.

Jakmile bude schválen úleva, bude podepsán panem Bidenem. Poté IRS pošle spouštěcí kontroly do způsobilých domů. Na základě minulých platebních tabulek pan Šeky mohou přijít přímým vkladem do týdne od podpisu účtu.

Avšak ti, kteří nemají bankovní účty nebo platební údaje evidované u IRS, možná budou muset čekat déle, než jim poštovní šeky nebo předplacené debetní karty dorazí poštou.

