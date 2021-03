Joe Allen z kvalifikace Walesu a českého mistrovství světa

Šéf pozorování Robert Page v pátek potvrdil, že záložník Walesu Joe Allen vynechá kvalifikaci na mistrovství světa proti České republice poté, co se tento týden zranil při porážce Belgie 3: 1.

Allen, 31, byl jen sedm minut ze středečních favoritů skupiny E proti Belgii – špatný návrat k mezinárodnímu vlivu vlivného hráče.

Allen, který nehrál ve Walesu od roku 2019 kvůli zranění Achilles, je jedním z jejich hvězdných hráčů při postupu do semifinále Euro 2016.

„Ztratili jsme Joe, což je škoda,“ řekla Page. „Je to pro nás velká ztráta. Je zklamáním, že jsme ho nedostali. Bude se muset nyní vrátit do klubu (Stoke) a budou si ho vážit.“

Wales hraje v sobotu přátelský Cardiff proti Mexiku, zatímco Češi, kteří v úvodní kvalifikaci zvítězili nad Estonskem 6: 2, jsou v Belgii. Wales v úterý hostí sex.

Pouze vítězové týmů v roce 2022 automaticky postoupí do finále v Kataru.

Obránci Ben Davis, Tom Lockier a James Lawrence nebudou v následujících dvou hrách stranou.

Charlton Fullback Chris Gunder povede tým proti Mexiku a stane se prvním velšským hráčem, který vyhrál 100 čepic.

„Je profesionálem v oboru a plně si zaslouží 100 klobouků, veškerou zásluhu za to, že toho dosáhl,“ řekl Page.

„Je dobré být jeho součástí. Je to dobrý člověk a samozřejmě jeden z lidí, které chcete ve hře vidět, je skvělý.“

Kriminálník, který debutoval v roce 2007, prošel ve své mezinárodní kariéře vzestupy i pády.

Smrt manažera Walesu Garyho Speeda v roce 2011 zanechala v mladém týmu hluboké jizvy, ale dosáhli své první velké soutěže za 58 let – Euro 2016.

Thug uvedl, že poslední čtyři jízdy ve Francii s ním budou po zbytek života.

“Byli jsme si tak blízcí jako tým, tým i zaměstnanci, bylo to tak zvláštní, že jsme spolu prošli několika těžkými obdobími,” řekl.

„Dosáhnout něčeho, co jsme dosáhli … každý ví, jak moc to znamená. Když máš složité časy, znamená to mnohem víc.“

pi / jw / bsp