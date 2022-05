Odpůrci ruského ropného embarga se v rámci bloku nepohnou

Ceny plynu na čerpací stanici v Budapešti, Maďarsko, 4. března 2022. [Photo/Xinhua]

Několik zemí EU se drželo navrhovaného zákazu dovozu ruské ropy v celé EU navzdory silnému tlaku vůdců bloku během minulého týdne na dohodu před pondělními oslavami Dne Evropy.

Maďarsko, Slovensko, Česká republika a Bulharsko argumentovaly, že plán Evropské unie vyřadit veškerou ruskou ropu do šesti měsíců a všechny rafinované ropné produkty do konce letošního roku v rámci šestého kola sankcí proti Rusku by byl vážný poškození. jejich národní ekonomiky, protože nemohou provést přechod dostatečně rychle.

Maďarský premiér Viktor Orban označil návrh EU za ekonomickou „atomovou bombu“, když vynechal situaci v Maďarsku, jehož ekonomika je do značné míry závislá na ruské ropě. „Stále neexistuje žádný návrh, který bychom mohli přijmout, a postoj Maďarska se nezměnil,“ uvedl v tiskové zprávě maďarský ministr zahraničí Zoltan Kovacs.

Děje se tak i přes kompromis navržený Evropskou unií, který má Maďarsku a Slovensku poskytnout dodatečný čas na postupné vyřazení ruské ropy do konce roku 2024.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová podnikla v pondělí zvláštní cestu do Budapešti, aby se setkala s Orbánem, ale nedošlo k žádnému pokroku.

„Dnešní večerní diskuse s premiérem Viktorem Orbánem byla nápomocná při objasňování otázek souvisejících se sankcemi a energetickou bezpečností. Dosáhli jsme pokroku, ale je potřeba více práce,“ uvedla na twitteru.

Maďarský ministr zahraničí Peter Szyjjarto také řekl, že obě strany v pondělí „postoupily“ v jednáních, ale stále mají o čem diskutovat.

„Nemůžeme přimět Maďary, aby zaplatili za tuto válku,“ uvedl na Facebooku.

Vyjádřil názor, že ropné embargo by zničilo energetickou bezpečnost Maďarska, a Maďarsko o těchto problémech podrobně informovalo von der Leyenovou.

„Požádali jsme, abychom se na tyto problémy podívali. Dokud Evropská komise nepředloží řešení těchto problémů, Maďarsko samozřejmě nemůže tento balíček sankcí podpořit,“ řekl Szijjártó.

Slovensko uvedlo, že jeho jediná rafinerie, Slovnaft, může pracovat pouze s těžkou ruskou ropou a že technologické úpravy nutné pro použití lehčí ropy by zabraly čtyři až šest let a investice ve výši asi 250 milionů eur (264 milionů dolarů). Maďarsko je zcela závislé na ruské ropě.

Mluvčí slovenské vlády médiím řekl, že země je připravena urychlit pracovní proces návrhem tříleté výjimky, ale dodal, že zákaz ruské ropy do konce letošního roku povede k ekonomické recesi. .

Česká republika jedná o prodloužení do června 2024, kdy se očekává napojení země na transalpský ropovod, který spojuje Itálii, Rakousko a Německo.

Tyto tři východoevropské země jsou dlouhodobě napojeny na Družba neboli Friendship Pipeline, nejdelší ropovod světa, který přepravuje ropu z východní části evropského Ruska na Ukrajinu, Bělorusko, Polsko, Maďarsko, Slovensko, Českou republiku, Rakousko a Německo. a za.

K tomuto příběhu přispěly agentury.