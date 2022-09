Za špionáž hrozí 8–15 let vězení, ale protože důkazy proti němu sbírala Bezpečnostní informační služba, obviněný krtek se trestu často vyhne. „Nelze to udělat, protože jde o zpravodajské informace, které nelze u soudu použít,“ řekl Deníku N, špičkový justiční zdroj. „Současný zákon to neumožňuje.“