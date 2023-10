Milovanému anglickému stromu bude odstraněn kmen: NPR

Přepnout titulek Jeff J. Mitchell/Getty Images Jeff J. Mitchell/Getty Images

Dělníci zahájili proces odstraňování kmene a koruny slavného platanu z Hadriánova valu, který spadl koncem září při děsivém vandalském činu v severní Anglii. Kmen stromu zůstane.

„Padesátimetrový strom, který stál v historické krajině téměř 200 let, bude pečlivě přemístěn“ a uskladněn, uvedl British National Trust pro NPR.

Úředníci říkají, že jsou ohromeni a povzbuzeni zájmem veřejnosti o milovaný strom. Říkají, že tisíce komplimentů, návrhů a darů přišly z celé Velké Británie i mimo ni v naději, že strom zachrání. Možnosti sahají od opětovného pěstování nebo roubování – nebo od začátku z čerstvého semene.

Aby se strom mohl přesunout, musí být znovu pokácen

Kmen stromu nejistě spočíval na ještě starší památce: Hadriánově valu, světovém dědictví UNESCO, které označuje bývalou hranici Římské říše.

K odtažení mohutného stromu budou brzy použity jeřáby, což je úkol, který zachová 1900 let starou zeď a také odstraní potenciální nebezpečí pro návštěvníky. Plány na jeho přesun byly komplikovány nutností zohlednit jeho historickou polohu a také jeho velikost.

Přepnout titulek Jeff J. Mitchell/Getty Images Jeff J. Mitchell/Getty Images

Odborníci se rozhodli, že jej nelze zvednout neporušený, což znamená, že pahýl bude muset být znovu řezán. National Trust říká, že ponechá sekce co největší, „aby nám poskytla flexibilitu ohledně toho, jak bude strom v budoucnu vypadat.“

Zpráva o kácení stromu vyvolala vlny smutku a hněvu. Policie v Northumbrii Dva lidé byli zatčeni: 16letý chlapec a 60letý muž. Byli vidět důstojníci Nosí velkou pilu Pryč od domova staršího muže, který je prý bývalý dřevorubec.

Stonek může vyrážet nové výhonky

Milovaný platan pochází z doby před elektřinou, ale měl více šťávy hodné Instagramu než většina lidí. Často jsou fotografováni osamoceně, jako osamělý, nápadný výbuch krásy uprostřed skalnaté krajiny. Do nespočtu fotek z dovolené, zásnub a výletů přidala dávku zelené.

Andrew Budd, generální ředitel organizace National Trust, která projekt vlastní, řekl: „Je jasné, že tento strom upoutal představivost mnoha lidí, kteří jej navštívili, a že zaujímá zvláštní – a často dojemné – místo. v srdcích mnoha lidí.“ Země, na které strom stál.

V roce 1991 hrál ctihodný Sycamore ve filmu Kevina Costnera, Robin Hood: Princ zlodějů. Ale každý, kdo nyní navštíví toto místo, najde dočasný plot kolem kmene stromu, který jej ochrání v případě, že starý strom může produkovat nové výhonky.

„Opětovný růst z původního kmene stromu by měl být možný, ale je příliš brzy na to vědět,“ řekla NPR Janet Hurdová z National Trust.

I kdyby se to stalo, dodala, dramatický efekt stromu by nebyl stejný, protože by se místo jednoho kmene objevilo několik stonků.