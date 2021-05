Proč byl „Maskovaný toast“ zrušen? Vysvětlil drama za jeho příspěvkem na Twitteru!

Mystery Toast (Jeremy Wang) prolomil mlčení „zrušení“ na Twitteru. Zde je pohled na drama, které se odehrálo online, kterému se také věnoval v příspěvku na Twitteru.

V průběhu let se Disguised Toast podařilo získat popularitu mezi fáborky. Výsledkem je, že má rozsáhlé sledování více než 3,5 milionu předplatitelů na YouTube a 1,3 milionu sledujících na Twitteru. Mnohým se líbily jeho příjemné poznámky a „ostrý“ humor. Existuje však několik lidí, kteří to nepovažovali za vtip. Takto to všechno začalo.

Tento obsah nelze stáhnout No, tady to máme. To je příliš dlouho. Pokud se nestaráte o nic, co se stane, neztrácejte čas čtením tohoto příspěvku. hlasitě se směje https://t.co/NVnf2aAjiu – naděje 💥 (serenitysphere) 2. května 2021

Proč byl „Maskovaný toast“ zrušen?

2. května zveřejnil uživatel Twitteru s názvem Hope sérii zpráv, které volaly na maskovaného Toasta a hovořily o jeho problematickém chování. Uživatel Twitteru zveřejnil dvě videa z přehrávače spolu s některými prohlášeními, která učinil v minulosti, aby prokázal svůj názor.

Uživatel tvrdil, že některé z věcí, které Toast řekl, byly „urážlivé na hranici“. V příspěvku jsme si přečetli: „Vysvětlil jasně, že mezi ofenzívou a neútočením je šedá oblast, a raději zůstane v šedé zóně, kde lidé mohou zavřít oči a říci:„ To je špinavá věc. “ zároveň to není. “

Jak příspěvek pokračuje, uživatel poznamenává: “Dělat vtipné vtipy nebo černý humor není vtipné, pokud nejste součástí této komunity a neděláte si vtipy. Když někdo, kdo není součástí této komunity, vnikne do tohoto prostoru, do kterého nepatří , se to stává hrubým.

Příspěvek nadále uvádí několik důvodů, proč by měl být Toast „zrušen“. Můžete si přečíst celé téma Tady.

Skryté elity reagují na „zrušení“

Poté, co několik lidí začalo trend „maskovaného přípitku zrušit“, rozhodl se prolomit mlčení na Twitteru. Hodiny poté, co se téma rozšířilo, vyšel Toast: „Řešení mé„ problematické “a zrušení minulosti.“

Napsal: „Vždy jsem byl ve stopách„ tupého “vtipu, pokud jde o moji přítomnost na internetu. Za posledních pět let jsem si vytvořil osobnost, která je více sarkastická, otevřená a sarkastická. to, co jsem udělal veřejně, že jsem se snažil skrýt, smazat nebo prohlásit nevědomost. “Mohu s hrdostí říci, že jsem člověk, který je skutečně otevřený mému životu na místě, kde se mnozí skrývají, ne proto, že jsou špatní lidé, ale proto, lidé na internetu rádi hodnotí a ruší život přehrávače živého vysílání. “

Toast odhalil, že se rozhodl promluvit, když jeho přátelé začali cílit. Ve své odpovědi také hovořil o obviněních proti němu. Ukončil příspěvek tím, že napsal: „Jediná věc, kterou žádám, je nechat své přátele na pokoji. Jsou to úžasní lidé, kteří si za svou spolupráci se mnou nezaslouží žádnou nenávist. Bojkotuj můj obsah, zruš mě, cokoli – ale ne vtáhnout je do toho kvůli tlaku na ně nebo požadovat od nich omluvu jen proto, že hrajeme společně. “

Můžete si přečíst jeho odpověď v plném rozsahu Tady.

