Česká republika odmítá hrát kvalifikaci mistrovství světa s Ruskem

Česká republika si po invazi na Ukrajinu nezahraje potenciální kvalifikaci mistrovství světa proti Rusku, uvedl v neděli ČF.

Česká republika jako poslední odstoupila ze zápasů play off poté, co Polsko a Švédsko v sobotu oznámily, že se v březnu nezúčastní kvalifikace, která určí, kdo pojede na mistrovství světa 2022 do Kataru.

Český fotbalový svaz uvedl: „Výkonný výbor Anglické fotbalové asociace jednomyslně schválil rozhodnutí nehrát za žádných okolností český národní tým v potenciálním utkání proti ruskému národnímu týmu v kvalifikaci mistrovství světa 2022.“

„Výkonný výbor pověřil prezidenta FA Petera Vucka a generálního tajemníka Michela Waltera, aby hovořili s UEFA a FIFA o rozhodnutí výkonného výboru nehrát potenciální zápas proti Rusku.“

Rusko by mělo 24. března hostit v semifinále kvalifikace mistrovství světa Polsko, a pokud se kvalifikuje, bude 29. března ve finále dráhy B hostit buď Švédsko, nebo Česko.

Český fotbalový svaz uvedl, že zápas neodehraje ani v případě přesunu na neutrální stadion a vyzval k co nejrychlejšímu ukončení invaze.