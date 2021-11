Slunce rozpoutá sluneční bouři, která může ovlivnit rozvodnou síť a satelity – a vytvořit víry polární záře

Malé geomagnetické bouře mohou zasáhnout Zemi poté, co Slunce emituje plazmu, uvedli odborníci.

Odborníci tvrdí, že malé bouře mohou ovlivnit některá zařízení na Zemi a také zviditelnit polární záři na některých severních místech.

Odborníci varovali, že se očekává, že výron koronální hmoty Slunce vymaže magnetické pole Země.

Ale nebojte se, navzdory některým zprávám, že existuje důvod k obavám a jakékoli účinky budou pravděpodobně velmi omezené.

Met Office uvedl, že CME pravděpodobně dorazí pozdě v sobotu nebo brzy v neděli.

Uvedla, že věří, že existuje 30procentní pravděpodobnost, že to povede k menší bouři nebo bouři kategorie 1, která pravděpodobně vyvrcholí v neděli.

Geomagnetické bouře jsou hodnoceny na stupnici počínaje G1 a odtud stoupající, přičemž G2 je dvakrát silnější než G1 a tak dále.

Bouře kategorie G1 může vést k malým výkyvům v elektrické síti, určitým dopadům na satelity a také k možnosti polární záře.

Bureau of Meteorology varoval, že by mohlo dojít k větší geomagnetické aktivitě, než se očekávalo, pokud ve stejnou dobu vstoupí do hry druhá „koronální díra“. Dodala, že není jasné, s jakou pravděpodobností se to stane a kdy se to může stát, ale bylo jasné, že dopady budou jen omezené.