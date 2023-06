Ukázka: Izrael U21 vs Česká republika U21 – předpověď, týmové zprávy, sestavy

Sports Mole hodnotí středeční zápas mistrovství Evropy hráčů do 21 let mezi Izraelem do 21 let a Českou republikou do 21 let, včetně předpovědí, týmových zpráv a možných sestav.

K postupu do čtvrtfinále mu chybí jen bod Euro do 21 let 2023 turnaje, Česká republika U-21 řešit Izrael do 21 let Ve třetím zápase skupiny ve středu na stadionu Ramaz Shengelia.

Před zahajovacím setkáním obou zemí na úrovni do 21 let Jan SuchoparkTým německého trenéra naposledy ohromil německý národní tým 2:1 a posunul se na druhé místo, zatímco vybraný mládežnický tým porazil Anglii 2:0 a zůstal v čele tabulky.

Když se Anglie blíží západu slunce jako vítěz skupin, ve středu večer se mezi Německem, Českou republikou a Izraelem odehraje intenzivní třístranná bitva o druhé místo, ale vzestup Izraele je nejprudší.

Jay LauzonTrenérův tým nedokázal navázat na působivou remízu proti Německu stejně silným výkonem proti Anglii, když podlehl gólům z Anthony Gordon A Emile Smith Row Na obou stranách první půle píská, zatímco v poslední třetině se objevují známky života.

S jedním bodem na kontě a rozdílem gólů horším než Německo, musí Izrael vyhrát a zlepšit výsledek mistrů proti Anglii, pokud se má poprvé proplížit do vyřazovací fáze, když předtím vypadl na první překážce v roce 2007. a 2013.

Jen málo hráčů za Luzon se v loňském roce objevilo ve finále izraelských hráčů do 19 let, ale tyto znalosti z kontinentu se ještě nepromítly do výsledků ve skupině C a vybraný mládežnický tým ano. Nyní má za sebou šest zápasů bez vítězství ve všech soutěžích – vstřelil jen tři góly.

Česká republika se zdá být mimo izraelské knihy, pokud jde o vstřebání neúnavného německého tlaku, protože poté, co se nepodařilo získat nadvládu nad týmem Young Chosen, šampioni opět zaostávají proti sužovaným Lvíčatům.

Navzdory tomu, že Suchobarkova strana čelila vlně za vlnou německých útoků, chvíli poté se zdálo, že toho udělala dost Angelo Stiller zrušeno Václav Sečúvodník, ale v příběhu došlo k pozdnímu zvratu, např Martin Vítek Vítězství přišlo v 87. minutě pro extatické Česko.

Kromě ukončení šestizápasové série porážek ve všech soutěžích umožnily tyto tři body proti obhájcům titulu vyšvihnout se České republice na druhé místo ve skupině C a remíza proti Izraeli by je poslala do čtvrtfinále díky vynikající přímý souboj. – Standardní hlava v Německu.

Mladí lvi se od doby, kdy se stali mistry Evropy v roce 2002, potýkali s problémy na scéně do 21 let – v každém ze svých posledních tří zápasů utrpěli odchody ze skupinové fáze – ale postup do čtvrtfinále by byl pro šampiony jen odměnou. ‚ stav v turnaji. Saif s pouze 31% držením noci.

Izrael dostane posilu v pravý čas s návratem záložníka Eden Karzhev – který byl vyloučen v úvodním zápase proti Německu – z jednozápasového zákazu a jeho nové nohy mohly být více využívány Hisham Leoš.

Neobjevily se žádné zprávy o tom, že by se Luzon před středečním klíčovým zápasem s hvězdou Red Bull Salzburg zabýval nějakými problémy s kondicí. Oscar Gluch Devatenáctiletý hráč by měl zahodit drobné obavy začít proti Anglii a měl by to podpořit Otoč Turgemana ještě jednou.

Česká republika mezitím dokráčela k vítězství nad Německem bez nových zranění, ale Suchopárek bude nepochybně muset své svěřence po tak vyčerpávající a hodnotné aféře zvážit.

dělo Michael Foukala Ten převzal povinnosti levého beka od Martin Cedla V neděli toho možná udělal dost pro to, aby si udržel místo v zadním voje, a to samé se dá říct i o tom Matěj Valentakdo nahradil Philip Calllock Ve středu zálohy poté, co posledně jmenovaný nosil pásku proti Anglii.

Možná startovní jedenáctka pro Izrael U-21:

Perec. Jaber, Lemkin, Cohen, Revivo; Karzev, Gandelman, Azoulay; abrazivní Turgemann, Giorno

Možná sestava pro Českou republiku U-21:

Jarrus. Gabriel, Vítek, Hranáč a Foukala; Zamborac, Surf, Valenta; Karabec, Sejk, Kusej

Říkáme: Izrael U21 0-1 Česká republika U21

Izrael si mohl na svou prohru s Anglií po poněkud negativním výkonu málo stěžovat, což by rozhodně neubralo hořčici proti české straně, která v neděli obdivuhodně držela Německo na uzdě.

S drobnými Lions na oblaku devět a s větším útočným záměrem než muži z Luzonu na ME hráčů do 21 let si může Česká republika protlačit vstupenku do vyřazovací fáze dalším těsným vítězstvím, a prodloužit tak čekání Izraele na čtvrt- konečný vzhled.

