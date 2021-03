Kybernetický útok související s Čínou posiluje šéfa rozvojové banky

MIAMI (AP) – Kybernetický útok dosáhl svého vrcholu v době, kdy finanční úředníci z celé Latinské Ameriky sestupovali do Washingtonu k oslavě 60. výročí založení Meziamerické rozvojové banky.

24. září 2019 zaplavily webové stránky banky žádosti z více než 15 000 internetových adres v celé Číně, přičemž přerušovaně omezovaly část z nich. K odstranění blokování sítě podnikla banka drastický krok k zablokování veškerého provozu z Číny.

Útočníci však pokračovali, a když se úředníci shromáždili na dni konferencí se sportovci, akademiky a kuchaři celebrit, bombardování zesílilo.

Podrobnosti o útoku, které nebyly dříve hlášeny, jsou obsaženy v interním dokumentu Meziamerické rozvojové banky přezkoumaném agenturou Associated Press.

Zprávy o útoku se objevily, když se nový prezident banky Mauricio Claver Caroni snaží využít své nekompromisní názory na Čínu z doby, kdy působil v Trumpově administrativě, aby porazil ty ve Washingtonu i mimo něj, kteří zůstávají naštvaní na jeho politicky nabitou volbu naposledy rok.

Claver Caron, bývalý ředitel pro záležitosti západní polokoule v Radě národní bezpečnosti, předsedal minulý týden v Kolumbii svému prvnímu výročnímu zasedání Islámské rozvojové banky od jeho voleb na podzim loňského roku, a to navzdory námitkám demokratů a některých regionálních vlád, které si stěžovaly, že šlo proti co je na místě po dlouhou dobu. Tradice mít na čele Latinskou Ameriku.

Claver Caroni, geopolitický teoretik, se neobjevuje ve spěchu, aby opustil své pohrdání rostoucím vlivem Pekingu na dvorku ve Washingtonu. V ostrém kontrastu s jeho předchůdcem Luisem Albertem Morenem z Kolumbie, který dychtivě prosazoval čínské investice v regionu, Claver Caroni nedávno prohlásil možnost pozvat Tchaj-wan, demokratický ostrov, který si komunistická pekingská vláda nárokuje jako součást svého území.

Při snižování vlivu Číny se Claver Caron snaží získat demokraty, kteří zpochybňují jeho vedení, ale sdílejí jeho nedůvěru k Pekingu. Pokud uspěje, mohou mu pomoci splnit hlavní slib jeho nekonvenční kandidatury: podpora Spojených států při získávání kapitálu, aby banka mohla pomoci regionu vymanit se z nejhorší recese způsobené pandemií za více než století.

Existují první známky toho, že může dělat určitý pokrok. Tento měsíc skupina pěti zákonodárců z obou stran, vedená senátorem Bobem Menendezem, předsedou Senátního výboru pro zahraniční vztahy, navrhla legislativu umožňující navýšení kapitálu o 80 miliard dolarů, které by zvýšilo půjčky ve washingtonské bance o 60%.

„Lidé by měli jeho vítězství přijmout,“ řekl Dan Rond, bývalý úředník USAID ve vládě George W. Bushe a odborník na mnohostranné instituce v Centru pro strategická a mezinárodní studia. „Ti, kteří nejsou šťastní, ještě neprošli pěti fázemi smutku. Uvízli někde mezi popřením a hněvem.“

Ale senátor Patrick Leahy, mocný předseda Výboru pro přidělení Senátu, musí ještě po loňském varování podepsat, že volba Clavera Caroniho, „polarizujícího Američana“, který povede Islámskou rozvojovou banku, poškodí věc a nepomůže jí. Zvýšit financování. Očekává se také, že někteří v regionu, kteří podporovali Clavera Caroniho, když byl Trump v úřadu – jako Brazílie a Kolumbie – by mohli změnit věrnost, aby oslovili nového starostu města: prezidenta Joe Bidena.

„Argument, že nedostatečně financovaná banka představuje pro Čínu příležitost, je velmi přesvědčivý,“ uvedl Dan Restrepo, který měl během Obamovy vlády v Radě národní bezpečnosti stejnou roli jako Claver-Carone. „Ale neodpovídá, jak přiměřeně financujete banku a s jakým vedením.“

Z hlediska kybernetických narušení byl útok na Islámskou rozvojovou banku příliš malý na to, aby vyvolal obavy mimo banku. V loňském roce bylo podle digitální bezpečnostní firmy NETSCOUT pozorováno po celém světě více než 10 milionů podobných útoků na distribuované odmítnutí služby (DDoS).

Stalo se to však uprostřed oslav islámské rozvojové banky plné symboliky.

Strana ve Washingtonu se konala ve spěchu poté, co Trumpova administrativa před šesti měsíci mobilizovala spojence, aby vynutila zrušení shromáždění Islámské rozvojové banky v čínském Čcheng-tu, které mělo být pro Čínu odtrženou stranou deset let poté, co se připojila k bance . .

Zatímco se Spojené státy už měsíce snaží schůzku vykolejit, odmítnutí Číny udělit vízum zástupci vůdce venezuelské opozice Juanu Guaidó jí dalo příležitost rozhodně jednat. Zatímco Islámská rozvojová banka a většina zemí v Latinské Americe uznávají Guaidó jako legitimního vůdce Venezuely, Čína je spolehlivým spojencem prezidenta Nicolase Madura.

Claver Caron byl americkým úředníkem, který vedl diplomatickou patovou situaci s Čínou v Islámské rozvojové bance. Jako nejvyšší představitel Bílého domu pro Latinskou Ameriku byl také architektem programu „America Rising“, který se snažil omezit čínské nájezdy do Latinské Ameriky, protože nahradil USA jako obchodního partnera číslo jedna v zemích, jako je Argentina , Brazílii a Chile.

Podle dokumentu Islámské rozvojové banky se 19. září 2019 zvýšil provoz na webu IsDB na více než čtyřnásobek normální úrovně, což narušilo stránku webu a hlavní příspěvky. Zpočátku se banka bránila blokováním jednotlivých IP adres.

Podle interního dokumentu však „útočníci změnili taktiku a začali klást požadavky z více než 15 000 IP adres rozšířených po Číně“. „Večer v úterý 24. dne byl zablokován veškerý příjem z Číny, což je rozhodnutí, které nám umožnilo vrátit se na internet.“

Pod vlivem útočníků se znovu schoulili a tentokrát se spoléhali na 180 000 IP adres ze zemí jako Singapur a Japonsko. Celkově útok trval měsíce, ale byl účinně potlačen o tři týdny později, když se banka obrátila na Amazon, aby postavila robustnější firewall.

Ačkoli nic nenasvědčovalo tomu, že byl web porušen, „prostoje ovlivnily naši digitální přítomnost a měly negativní dopad na různé pokusy o komunikaci,“ jak je uvedeno v dokumentu. „Naše slabosti jsme objasnili také třetím stranám, což by nás mohlo stát terčem nových útoků a ovlivnit reputaci značky Islámské rozvojové banky.“

Není však možné zjistit, kdo za útokem stál.

Zatímco Čína má jedny z nejzkušenějších hackerů na světě, bezpečnostní experti tvrdí, že to nutně neznamená, že je za útoky. Špatně chráněné počítače mohou být uneseny a organizovány odkudkoli na světě a přeměněny na botnety, aby mohly zahájit útoky DDoS.

“Cílený útok po dlouhou dobu má jasný finanční nebo politický motiv – nebude trollovat po dobu tří týdnů,” řekl Tord Lundstrom, expert na digitální bezpečnost Curium, švédská nezisková organizace. Co se jen snaží, aby to vypadalo jak to je, je velmi obtížné určit bez dalších digitálních forenzních informací. ”

Čínské ministerstvo zahraničí nereagovalo přímo na otázky, zda si vláda byla vědoma incidentu v Islámské rozvojové bance, nebo do něhož byla zapojena, ale ve svém prohlášení uvedla, že se zásadně staví proti kybernetickým útokům.

„Přímé propojení kybernetických útoků s vládou je velmi citlivá politická otázka,“ uvedlo ministerstvo ve svém prohlášení. Všechny strany by měly problém pirátství vyřešit společně prostřednictvím dialogu a spolupráce a neměly by problém politizovat.

Claver Caroni odmítl být dotazován, zatímco Islámská rozvojová banka uvedla, že se k vnitřním otázkám kybernetické bezpečnosti nevyjadřuje. Tři lidé v bance však agentuře AP sdělili, že si pamatují, že na briefingu v roce 2019 veřejně obviňovali Čínu z útoku, aby diskutovali o spadu. Lidé mluvili s AP pod podmínkou anonymity, aby diskutovali o vnitřních jednáních.

Na papíře Čína drží 0,004% hlasovacích podílů v Islámské rozvojové bance, což je nejmenší podíl ze všech 48 členů banky. Členství však bylo pro Čínu levným způsobem, jak rozšířit svůj dosah v Latinské Americe. Čínské společnosti jsou schopné nabídnout projekty financované Islámskou rozvojovou bankou, setkat se s politickými vůdci a zachytit cenné ekonomické informace, které je obtížné získat samostatně.

Čína je také druhým největším akcionářem společnosti IDB Invest, který je soukromým poskytovatelem půjček, s téměř 6% základního kapitálu, a to díky reorganizaci v roce 2015, kdy Obamova administrativa odmítla získat další zdroje a viděla americký podíl. Naředěný na 13%.

Islámská rozvojová banka také spravuje fond ve výši 2 miliard dolarů, který se skládá výhradně z příspěvků z Číny. V průběhu let Islámská rozvojová banka také uspořádala více než tucet obchodních summitů spojujících podnikatele v Latinské Americe s čínskými investory.

„Islámská rozvojová banka je již dlouhou dobu velmi přátelská s Komunistickou stranou Číny,“ řekl Rund. „Banka a její akcionáři neudělali Čínu odpovědnou, když zkazilo 60. výročí Islámské rozvojové banky. Tento velmi důvěrný vztah se musí změnit.“

Čína se neskrývala ve svém napjatém vztahu s Claverem Caronim. Yi Gang, šéf čínské centrální banky, se v symbolickém napomenutí zdržel hlasování na soukromé schůzce loni, kdy byl zvolen Claver Caroni, podle osoby, která se schůzky zúčastnila pod podmínkou anonymity, aby diskutovala o zavřených dveřích. Diskuse.

Rebecca Ray, ekonomka z bostonské univerzity, která sleduje čínské investice v regionu, uvedla, že citlivá politika kolem Číny může být dvojsečnou zbraní. Ačkoli pokusy společnosti Claver-Carone izolovat Peking mohou hrát v Kongresu USA dobrou roli a pomoci mu získat další financování, mohlo by to v konečném důsledku podkopat poslání Islámské rozvojové banky v době, kdy je nejvíce zapotřebí financování budování infrastruktury, zlepšení zdravotní péče a snížit chudobu ve Spojených státech. Plocha.

Poznamenala, že jelikož Islámská rozvojová banka při zajišťování většího financování zaostávala za ostatními multilaterálními institucemi, tři země v Latinské Americe – Brazílie, Ekvádor a Uruguay – se připojily k Asijské infrastrukturní investiční bance, což je reakce Číny na Světovou banku a ta, kterou Spojené státy jsou proti.

Ray řekl: „marginalizace Číny může skončit snížením touhy Číny nadále hrát aktivní roli, která nebude v regionu populární.“ „Dokud bude potřeba financování stále vysoká, země se budou nadále obracet na Čínu, protože peníze jsou tam, kde jsou.“

K této zprávě přispěl spisovatel Associated Press Joe MacDonald v Pekingu.

Kontaktujte tým globálního průzkumu AP na adrese [email protected]